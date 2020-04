„Tak jsem si sezonu opravdu nepředstavoval,“ přiznal Norwa v rozhovoru pro klubový web BK Olomoucko.

Pro tým sídlící v Prostějově šlo i bez ohledu na předčasné ukončení sezony z důvodu pandemie koronaviru o podivný rok. „Kvůli častým změnám jsme se pořád tak nějak sehrávali. Rozhodně to nebyl nějaký obvyklý ligový ročník. Měli jsme hodně zraněných, pořád někdo ze sestavy vypadával. Docela složitá sezona,“ rekapituloval Norwa.

Jeho tým předváděl hru mírně za očekáváním, výborné výsledky se střídaly s těmi slabšími. V play-off však mohlo být všechno jiné, jenže… Sezona skončila ještě dřív, než mohly vyřazovací boje vůbec vypuknout.

Tohle rozhodnutí však urostlý pivot považuje za správné. „Vůbec si neumím představit, že by se třeba pokračovalo po šestitýdenní pauze. Na ten basket by se nedalo dívat a nakonec by na zápasy nikdo nechodil, i kdyby byly haly otevřené,“ uvažoval.

A jak se nyní dívá na pokračování profesionální kariéry? „Uvidíme, co přijde a jak se vše vyvine,“ nechal vše otevřené Michal Norwa.