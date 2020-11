„Trénujeme prakticky jen týden, a to jsme ještě v minulém týdnu nebyli všichni. V úterý už ale přišel poslední hráč, který byl nemocný. Poprvé jsme byli komplet,“ hlásil sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

Pauzu, během které se nedalo ani plnohodnotně trénovat, basketbalisté z Hané defacto strávili v karanténě.

„Roztáhlo se to na tři týdny a kluci byli opravdu out, protože byli v karanténě. Testy dělali postupně, z tohoto pohledu jsme teprve teď připraveni,“ vysvětil Pekárek.

Členové týmu pochopitelně přivítali povolení k návratu do haly, čehož hned ve středu využili.

„Naši hráči jsou profesionálové a jsme rádi za tuto možnost. Už jsme to opravdu potřebovali.“

Zatímco nejvyšší soutěže ve fotbale a hokeji se znovu rozjedou už o víkendu, basketbalová liga si musí počkat.

,,Předpoklad je takový, že muži začnou hrát 14. listopadu a ženy po kvalifikačním cyklu, který je čeká v půlce tohoto měsíce,“ uvedl Michal Konečný, generální sekretář České basketbalové federace.

Stále platí, že týmy budou muset před každým utkáním podstoupit testy. To je další rána pro už tak těžce zkoušené kluby.

„Všichni teď mají potíže, počínaje námi. Všechno se to točí kolem peněz a co si budeme zastírat, je to velký problém. Uvidíme, jak se k tomu postaví stát, jak bude ochotný podpořit profesionální sport, protože je to hodně na hraně,“ prohlásil Michal Pekárek.

Dál tak probíhají jednání o formě testování hráčů.

„Nějakým způsobem na tom samozřejmě chceme participovat. Bohužel ještě nedokážu říct v jaké výši. Národní sportovní agentura deklarovala, že vypíše program Covid Sport 2, z něhož bude možné část nákladů hradit. Druhou částí by pro oddíly měla být spolupráce s basketbalovou federací a třetí vzejde z plnění smluv od sponzorů,“ konstatoval Michal Konečný.

Tým sídlící v Prostějově do sezony nevstoupil dle představ a po šesti odehraných zápasech se krčí na předposlední příčce tabulky.

„Jedno je pozitivní, nemusíme dohánět spoustu zápasů, co se stalo třeba jiným družstvům. Budeme se snažit, aby to všechno pokračovalo dál, nejlépe jak bude v našich silách,“ zakončil Michal Pekárek.