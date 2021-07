Jak jste viděl první utkání předkola Ligy mistrů ve Vídni?

Sparťani jej výborně rozehráli. V úvodním poločase byli lepší a byl v jejich režii. Nepouštěli Rapid vůbec do šancí. Sami mohli dát pojistku, ale nepřidali ji.

Nakonec ale Sparta prohrála…

Trestuhodně zvolnila. Nebylo to tak, že by nějak propadla, góly nedostala z přečíslení, pořád tam měla v těch situacích dostatek hráčů a dalo se inkasování zabránit. Jenže Rapid dal dvě hezké branky, které byly vypracované. Celkově jsem trošku zklamaný, protože Rapid chtěl víc a zaslouženě vyhrál.

Co očekáváte od středeční odvety?

Sparta se musí z prvního duelu poučit a hrát stejně jako v prvním poločase ve Vídni. Hraje doma, takže sparťanská veřejnost věří v postup a já také. V silách týmu je, aby šel dál.

Jak velký problém by bylo takhle brzké vypadnutí?

Stejný jako každý rok. Cíle, které si dáváte, tak padnou jedním zápasem, všechno se zbortí a musíte je přehodnocovat. Sparta musí být nastavená, aby se dostávala do pohárů, ale hrát nějaký ten konferenční, to je pro mě jako sparťana, nechci říct ostuda, ale… Postup do základní skupiny Ligy mistrů bude oříšek, ale ta v Evropské lize musí být meta.

Jak vidíte boj o titul, má Sparta na to, aby potrápila Slavii nebo je na to brzy?

Nikdy není brzy. Pavel Vrba pracoval s týmem dostatečně dlouho a bylo i vidět, že nechtěl přivádět moc hráčů. Kádr je dostatečně široký a musí Slavii prohánět. Ale nebude to jen o Slavii. Plzeň vhodně doplnila, i když se jí někteří hráči zranili a také Boleslav dobře posílila. Pro ligu je důležité, aby bylo více mančaftů konkurenceschopných a nebylo to jen o Slavii.

Klíčové budou určitě góly Adama Hložka. Má na to, aby v tomhle věku zopakoval loňský střelecký počin?

Pro něj bylo důležité, že se po zranění dostal zpět do formy a stal se nejlepším střelcem, a to i přesto, že několik zápasů nehrál. Je otázka, jestli pro něj není naše liga málo. Důležité je, aby byl vhodně doplněný na hrotu, aby tam nebyl sám. To v prvním zápase předkola Ligy mistrů zaostávalo. Mladý Krejčí se dostává do vápna ze standardek, Pavelka s druhým Krejčím minimálně, takže tam byl odříznutý a sám si tolik příležitostí nevytvoří.

Sláva v Mohelnici

Pro vás už to je asi rutina, ale jaké to je hrát se Sigi teamem na takových slavnostech, jako proběhly v Mohelnici?

Je to naše náplň v posledních letech, možnost scházet se s kluky na těchto exhibicích a rozdávat radost. Jsem rád, že kluci mají také zájem a účastní se.

Těšíte se na to o to víc, když kvůli covidu nebylo možné tyto akce pořádat?

Jsem rád, že se to uvolnilo, protože je to nepříjemné pro hráče, kteří chtějí trénovat a zahrát si a rovněž pro diváky, kteří nemohli být na stadionech. My jsme sice loňský rok stihli v létě objet skoro všechno kromě asi čtyř utkání, ale jsem rád, že je tahle doba snad za námi.

Jak na vás oslavy 75 let fotbalu v Mohelnici působí?

Je to tady příjemné. Jeli jsme sem vlakem a už v něm jsme si udělali krásnou atmosféru. Přišlo hodně lidí, po zápase zůstaneme na další program a spíme v Olomouci, takže je to pro nás takový dvoudenní trip. I hráči z Mohelnice jsou skvělí a určitě jsou rádi, že jsou na hřišti a zahrají si. Byl to pohotový přáteláček a důležité je, že padlo hodně gólů.