Začíná to pomalu vypadat, že očekávané velké krajské derby ve čtvrtfinále Uniqa extraligy žen ve volejbale skončí tím nejbližším možným termínem. Úřadující mistryně republiky z Prostějova totiž po obratu zvládly první domácí zápas v tiebreaku a pak si poradily i s druhým střetnutím na olomoucké palubovce v poměru 3:1. Už v pátek tak mají šanci v domácí hale oslavovat.

Volejbal: 2. zápas čtvrtfinále: Olomouc - Prostějov | Foto: Foto: Michal Lakomý

„V žádném případě se mi nechce končit sezonu v pátek ani v příštím týdnu. Po celém družstvu budu chtít, aby do toho šlo naplno s realizačním týmem a po každém ze zápasů mělo propocené až krvavé dresy, odmítá však rázně tento scénář olomoucký trenér Martin Hroch.

„Děkuji moc divákům, kteří přišli a povzbuzovali, a přeji si, aby si udělali cestu do Prostějova a stáli za námi i tam,“ dodal ještě.

To, že nebyl výkon vysokoškolaček v úterní odvetě úplně příkladný, pak potvrdila i olomoucká kapitánka Veronika Tinklová. „Z naší strany tam byla bohužel menší bojovnost než v prvním utkání v Prostějově. Soupeř hrál první dva sety téměř bez chyb, což bylo ale dáno i tím, že jsme jej nedokázaly dostat pod tlak. Postupně jsme se dostávaly do hry a hosté také začali chybovat, bohužel ve čtvrtém setu už náš tlak přišel pozdě. V pátek hrajeme o vše,“ konstatovala.

Mnohem více optimismu je tak nyní logicky na straně Vékáčka, které hned na začátku play-off dokázalo překonat výsledkovou krizi z konce základní části, při níž z pěti zápasů hned čtyřikrát prohrálo.

Vysokoškolačky padly s Prostějovem i podruhé. Ještě končit nechci, burcuje Hroch

„Do utkání jsme vstoupily lépe než soupeř možná i díky tomu, že jsme měly v zádech vedení 1:0 . Chválím tým hlavně za to, že jsme si v těžkých chvílích pomohly vzájemně, pokud jedné z nás něco nevyšlo, druhá za ni ihned zaskočila," libuje si kapitánka týmu obhajující loňský mistrovský titul Simona Bajusz.

„Bohužel ke konci, možná jak jsme cítily, že se blíží výhra, jsme se připosr…, ale nakonec jsme to i se štěstím uhrály. Hodně jsme dnes celý zápas tlačily servisem, totéž se ke konci dařilo i soupeři,“ dodala ale ihned, aby své spoluhráčky do budoucna varovala před něčím podobným.

Spokojený mohl být i legendární prostějovský kouč Miroslav Čada, který v klubu působí již dlouhou řadu let, během které jej dovedl hned k jedenácti českým titulům, deseti vítězstvím v Českém poháru, čtyřikrát do play-off evropské Ligy mistryň a letos i do čtvrtfinále evropského Challenge Cupu.

„Bylo to velice dramatické utkání, v němž jsme byli většinou nad soupeřem, ale postupně jsme se dostali pod velký tlak. Nakonec jsme si to uhráli i s určitou dávkou štěstí. Je to typické play-off s bojem o každým míč a velkým množstvím chyb. Kdo jich udělá míň, tak vyhrává," zhodnotil druhý zápas série.

Třetí pokračování této série odstartuje v prostějovském Národním sportovním centru v pátek 31. března od 17 hodin.