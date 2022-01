„Bylo to jako na horské dráze. Měli jsme slušné vedení, ale nechali jsme domácí vrátit do utkání,“ hodnotil zápas Tomsick.

Při začátku třetí čtvrtiny už to mohlo vypadat, že nyní se už Pražané chytli a zápas se začíná vyvíjet dle původních předpokladů. To když najednou vedli 50:45.

Pak ale přišel zlom, o který se postaral právě Tomsick. Ten nasázel ve druhé polovině zápasu 13 bodů a hosté rázem vedli šestnáctibodovým rozdílem 75:59.

Pražané se ale v žádném případě nehodlali vzdát bez boje a hlavně díky svým tahounům Macháčovi a Štěrbovi se začali do zápasu znovu vracet. Svou neuvěřitelnou šestnáctibodovou šňůrou zápas vyrovnali a zadělali na pořádné drama.

Pak ale zaúřadoval opět Tomsick a trojkou pouhých šestnáct vteřin před koncem poslal Olomoucko do vedení 80:77. Pražští hráči pak ještě stihli snížit na rozdíl jediného bodu, vyrovnat už se jim ale nepodařilo.

„V útoku jsme se dnes trochu hledali, možná to bylo tou dlouhou herní pauzou. Posledních sedm minut jsme se do toho dostali. Je třeba, abychom tak hráli celé utkání,“ řekl po zápasu lehce zklamaný Američan ve službách Pražanů Kyle Mangas.

„Za ten návrat do utkání v poslední čtvrtině a snahu si hráči zaslouží pochvalu. To se opravdu nestává často. Nakonec to ale nevyšlo v koncovce. Dnes si Olomoucko vyhrát zasloužilo,“ zhodnotil dramatické momenty poslední čtvrtiny americký trenér USK Josh King.

„Jsem za tu výhru hodně rád, protože jsme byli v posledních utkáních k výhrám opravdu blízko. O pauze jsme tvrdě trénovali, abychom se zlepšili. Vždy je dobré, když to orámujete výhrou,“ uzavřel spokojený Nikolas Tomsick.

Hanáci si tak připsali na své konto teprve třetí výhru v soutěži a drží se v tabulce na předposledním místě, když hůře je na tom už jen celek Jindřichova Hradce. USK je po třetí prohře v řadě v tabulce páté.

Uničov vedl minutu. Béčko Sigmy uhrálo remízu

USK Praha – BK Redstone Olomoucko 79:81 (18:19, 21:22, 17:21, 23:19)

Body: Mangas 22, Štěrba 17, West 15, Vyroubal 8, Macháč 6, Švec 5, Batovský 4, Petružela 2 – Tomsick 22, Knežević 17, Vuckovic 14, Feštr 13, Nikolić 10, Dragović 3, Sehnal 2. Rozhodčí: Blahout, Kec, Hartig. Trojky: 8:8. Trestné hody: 17/20: 9/24. Doskoky: 41:47. Diváci: 249.