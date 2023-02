„Důvodů je víc. Bohužel jsme se na začátku sezony netrefili do zahraničních posil, jak bychom si přáli. Kvůli tomu se nepodařilo zachytit začátek sezony. Velkým oslabením bylo zranění Stamenkoviče, který měl být hlavním dirigentem sestavy. Na to jsme hodně spoléhali, bohužel odehrál jen tři zápasy a sezona pro něj skončila,“ vyjmenovával hlavní příčiny neúspěchu.

Nejen před sezónou, ale i v jejím průběhu došlo v hanáckém kádru k několika změnám, které také úplně nepřispěly konečnému nelichotivému výsledku. „Nejsme jediný klub, který s tím měl problémy. Stačí se podívat na Nymburk,“ pokračoval.

Ač hráči Redstonu prohráli hned osmnáct z 22 zápasů, v mnohých z těch prohraných byli svému protivníkovi vyrovnaným soupeřem. Opravdu výrazných proher zase tolik nebylo. „Ukazuje to, jak je probíhající ročník vyrovnaný. Prakticky každé kolo přineslo nějakou senzaci. O některé jsme se sami postarali, když tým porazil posledního finalistu z Opavy, nebo Děčín, který hraje skvěle a atakuje medailové příčky. Prohráli jsme ale zápasy zápasy, ve kterých jsme měli uspět,“ lomil rukama.

„Jako pozitiva vidím určitě nasazení devatenáctiletého Lukáše Olborta do áčka. Na začátku sezony měl zdravotní problémy, ale rychle se vrátil zpět. Odehrál dobré minuty v Alpe Adria Cupu a dal první body v nejvyšší domácí soutěži. Od něj si v budoucnu hodně slibujeme,“ dodal.

Nyní čeká Olomoučany, stejně jako v minulém ročníku, nadstavbová část poražených. A nebude to znovu nic lehkého. Kromě Hradce Králové, který nasbíral stejně jako oni percentil vítězství 0,182, se střetnou také s dvěma celky z hlavního města. Nováčkem ze Slavie a také silným USK, které je největším favoritem na postup do osmifinále play-off.

„První část sezony nám nevyšla, to však neznamená, že se chceme soustředit jen na záchranu. Cílem je postup do předkola play–off. Na desátou příčku máme ztrátu, která se dá stáhnout. Chceme to dokázat,“ uzavřel Libor Špunda.