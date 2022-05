„Běželo se mi dobře. Nebylo horko ani zima, takže počasí pro běh bylo naprosto ideální," říkal těsně po závodě Jiří Ondrášek, kterému se podařilo doběhnout do cíle jako první. To ale neznamená, že by se stal vítězem. Tím byl totiž, dle organizátorů, každý, kdo tento závod dokončil.