Do skupiny A byly nalosovány firmy Tesco SW, Honeywell Aerospace Olomouc a také největší favorit turnaje - hranický SSI Schäfer.

V prvním zápase se utkalo Tesco s Honeywellem a byl to dost vyrovnaný souboj. Nakonec ale i přes to, že gólman Tesca Lukáš Trajer zlikvidoval soupeřovu penaltu, se mohli hráči Honeywellu radovat z těsného vítězství v poměru 1:0.

Následující střetnutí odehrál Honeywell proti favoritům ze Schäferu a i přes to, že se držel celkem statečně, prohrál 2:5.

Poslední zápas ve skupině si hraničtí zahráli proti Tescu a znovu nebylo příliš co řešit. Výsledek 5:0 hovořil sám za sebe.

Zdroj: David Kubatík/Deník

„Výsledek odpovídá tomu, na co máme. Vydali jsme ze sebe všechno. Se zápasy proti hráčům z vyšších lig už nějaké zkušenosti mám a vždycky je to zážitek," říkal po zápase Lukáš Trajer - gólman chytající malou kopanou za tým Zelené balet a také muž, díky jehož zákrokům nebyl počet gólů Schäferu ještě mnohem vyšší.

Skupinu A tak ovládl s dvěma výhrami Schäfer, druhý skončil Honeywell a třetí Tesco SW.

Ve skupině B spolu poměřili síly reprezentanti firem AGC Fenestra, Edwards a Metso Outotec Czech Republic. Na úvod se spolu střetly Fenestra a Edwards a skóre bylo více než jednoznačné - 1:7. Edwards následně padl po tuhém boji s Metsem 3:4 a Metso pak rozdrtilo Fenestru 7:0.

Skupině B tak dominovalo Metso, druhý skončil Edwards a na posledním místě Fenestra.

Vyřazovací boje

No a tak se šlo do semifinále. V něm Schäfer nedopustil žádné překvapení a v poklidu rozložil výběr Edwards 6:0. Notně k tomu dopomohl Jakub Marek, který celkově v turnaji nastřílel rovných 13 branek.

Druhý semifinálový zápas už ale tak jednoznačný nebyl. V souboji Metsa proti Honeywellu to bylo drama až do konce, které nakonec dopadlo lépe pro Metso, která tak postoupila do finálového klání proti hranickému Schäferu.

Na to ale ještě bylo třeba počkat. Nejdřív totiž v harmonogramu turnaje dostaly přednost zápasy o umístění. V tom o páté místo se mezi sebou střetly dva celky z třetích míst, tedy Tesco SW a AGC Fenestra. Borci z Tesca zde jasně ukázali, že jsou lepší a zaslouženě si došli pro vítězství v poměru 5:1.

„Poslední zápas byl asi ze všech nejlepší. Ve skupině nás Schäfer připravil na to, jak by se to mělo hrát a my jsme to pak aplikovali v posledním zápase. A podařilo se to," smál se hráč Tesca SW Jiří Vlček.

V zápase o bronzové medaile si to rozdali Honeywell s Edwardsem. A znovu to bylo drama až do poslední sekundy. Po nakonec neúspěšné stíhací jízdě Edwardsu se mohli ze zisku cenného kovu radovat po výsledku 4:3 hráči Honeywellu.

„Naše očekávání bylo vyšší, ale na to, že jsme tady poprvé, je nakonec třetí místo celkem dobré. Nejtěžší zápas byl ten s Schäferem a nejlepší asi tento proti Edwards. Pro mě osobně i proto, že jsem v něm vstřelil dva góly," popisoval hráč Bronislav Pudil.

Zdroj: David Kubatík/Deník

No a pak to přišlo. Schäfer proti Metsu. Na to, že se však jednalo o finále, byl průběh zápasu až příliš jednostranný. Favorité z Schäferu v něm zvítězili 6:0 a s celkovým skóre 22:2 si suverénně dokráčeli až pro titul.

„Užil jsem si to moc. Všechno jsme vyhráli, v což jsme doufali. Nebudu ale zastírat, že jsme byli nervózní. Už od začátku jsme totiž slýchali pouze to, že jsme favorité. S Tomášem Čápem, jakožto mým současným trenérem, jsem hrával už v minulosti, takže to pro mě nic nového nebylo. Navíc je s ním sranda a všichni ho mají rádi," říkal spokojeně nejlepší střelec turnaje Jakub Marek.

I přes finálovou prohru si celé fotbalové odpoledne užili i hráči druhého Metsa.

„Bylo to super. Finále sice nevyšlo, ale s tím jsme počítali už dopředu. Kvalita soupeře byla trochu jinde, než ta naše. Ale na druhou stranu jsem fakt neočekával, že se dostaneme tak daleko. Přišli jsme si tady hlavně zaběhat, zakopat do míče a pobavit se. Dalo se to také pojmout jako takový lehčí trénink uprostřed týdne," říkal Daniel Navrátil hrající I. A třídu za Beňov a na závěr ještě dodal: „Letos jsme na této akci byli poprvé a pokud firma dovolí, zúčastníme se i příště."

Oba finalisté se kvalifikovali do semifinálového regionálního kola. Celostátní finále je pak na programu 16. června v Roudnici nad Labem.

Výsledky základního kola 2. ročníku Zaměstnanecké ligy

Skupina A:

TESCO SW, a.s. - Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o. 0:1

Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o. - SSI Schäfer, s.r.o. 2:5

TESCO SW a.s. -SSI Schäfer, s.r.o. 0:5

Skupina B:

AGC Fenestra, a.s. - Edwards, s.r.o. 1:7

Edwards s.r.o. - Metso Czech Republic, s.r.o. 3:4

AGC Fenestra, a.s. - Metso Outotec Czech Republic, s.r.o. 0:7

Semifinále:

SSI Schäfer, s.r.o. - Edwards, s.r.o. 6:0

Metso Outotec Czech Republic, s.r.o. - Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o. 2:1

O 5. místo:

TESCO SW, a.s. - AGC Fenestra, a.s. 5:1

O 3. místo:

Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o. - Edwards, s.r.o. 4:3

Finále:

SSI Schäfer, s.r.o. - Metso Outotec Czech Republic, s.r.o. 6:0

Konečné pořadí turnaje:

1. místo: SSI Schäfer, s.r.o.

2. místo: Metso Outotec Czech Republic, s.r.o.

3. místo: Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o.

4. místo: Edwards, s.r.o.

5. místo: TESCO SW, a.s.

6. místo: AGC Fenestra, a.s.