Druhé utkání semifinálové série extraligy žen na liberecké palubovce zpočátku probíhalo lépe pro prostějovské volejbalistky, jež hladce získaly úvodní set. Po vyrovnání Dukly slibně vedly i ve třetí a čtvrté sadě, ale o svůj náskok pokaždé přišly. A domácí soubor mnohem úspěšněji zvládl koncovky. Proto zvítězil 3:1, zápasové skóre je tak nerozhodné.

Liberecké volejbalistky doma porazily Prostějov, semifinále tak srovnaly na 1:1. | Foto: Adriana Micáková

Ve stejné základní sestavě jako doma šly Hanačky do boje pod Ještědem, kde se jim brzy povedl první trhák. Měl podobu pěti bodů za sebou z 2:1 na 2:6 při účinném podání Veroniky Trnkové a navíc na něj okamažitě navázal další tlak, tentokrát s podporou smečovaného servisu Milice Tošič (3:10). Vékáčko nejen výborně uvádělo míč do hry, ale také útočilo (zejména Klára Faltínová) i bránilo, jeho převaha byla výrazná (4:13). Teprve od poloviny zahajovací části se Dukla zvedla několika špičkovými zákroky v poli, rychle snížila na 9:15. Tím však dotahování skončilo, naopak zbytek sady proběhl kromě jednoho menšího zaváhání (14:22 - 17:22) plně pod kontrolou hostujícího družstva - 17:25.

Nicméně Severočešky se dostaly z nejhoršího a skvěle jim vyšel vstup do druhé periody, když Thamiere de Mello rozvrátila do té doby fungující přihrávku VK (5:0). Naštěstí moravský tým hned odpověděl čtyřmi vítěznými bloky za sebou Trnkové a spol., čímž se bleskově povedlo skoro celé manko smazat (5:4). Krok potom Prostějovanky držely do stavu 10:9, kdy přestaly stačit. Nedařilo se jim skládat míče přes pronikavě zlepšenou defenzivu protivnic, jež z protiútoků opakovaně skórovaly Nikolou Kvapilovou. Šňůra šesti výměn za sebou na 16:9 rozhodla, neboť Gálíkovy svěřenkyně si závěr přes dílčí komplikace (20:16) přece jen pohlídaly - 25:20.

Zpátky nahoru se Čadovy hráčky vrátily zkraje třetího dějství. K perfektně zakončujícím Raquel Löff a Tošič se tam přidala Trnková, což zařídilo brzký náskok tří bodů (1:4). Který ovšem nevydržel dlouho, protože liberecká suita záhy otočila z 4:7 na 8:7. Zase do pohody vrátila prostějovský mančaft výborná pasáž s kvalitním podáním Josefíny Smolkové + úspěšnou obranou na síti (11:15). Leč tuto výhodu občasnými nevynucenými chybami v různých činnostech ztratil, zatímco domácí vystřelila vzhůru série z 16:19 na 21:19. Tím výběr VK upadl do krize, z níž se už nevzpamatoval - 25:22.

Hanáckou ekipu někdy srážela dolů zbytečná nedorozumění, tak jako nedlouho po startu čtvrtého dílu (3:3 - 5:3). Načež pro změnu pomáhaly špičkově uchvácené balóny v hodně těžkých výměnách (5:6, 7:10). Těch neustále přibývalo, mač se dost protahoval a atraktivní přetahovaná pokračovala (12:11, 13:14). K řádící N. Kvapilové se na domácí straně přidala Lucia Herdová, zatímco hostující parta sázela na kolektivnější rozložení ofenzivních sil. Definitivně rozhodl obrat Liberce z 16:17 na 19:17 a 22:18. Hanácké vyslankyně nedokázaly bodově překonat obranné řady soupeřek, častěji chybovaly. A úplný finiš naprosto ovládla jistější, kompaktnější i lepší Dukla - 25:19 a 3:1.

„Myslím si, že dnes zaslouženě zvítězil Liberec. Kromě prvního setu, kde jsme byli jasně lepší, měl vynikající obranu v poli a my jsme se přes ni neprosazovali. To byl hlavní důvod naší porážky,“ řekl po zápase prostějovský lodivod Miroslav Čada.

VK Dukla Liberec - VK Prostějov 3:1 (-17, 20, 22, 19)

Rozhodčí: Rychlík a Buchar.

Čas: 128 minut.

Diváci: 517.

Stav série: 1:1.

Liberec: Frankevych, de Mello, N. Kvapilová, Herdová, Vyklická, Robins-Hardy. Libero: Kolářová. Střídaly: Pragerová, Fixová, Šulcová. Trenéři: Libor Gálík a Dita Gálíková.

Prostějov: Bajusz, J. Smolková, Trnková, Tošič, Faltínová, Löff. Libero: Meidlová. Střídala: M. Smolková. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.