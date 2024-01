V devatenáctém extraligovém kole nastoupily olomoucké volejbalistky na palubovce lídra tabulky VK Prostějov. V hanáckém derby překvapila hostující Šantovka v prvních dvou setech vedoucí tým soutěže a vedla po nich 2:0. Ve třetím setu to ještě v polovině vypadalo dobře pro hosty, pak se ale Prostějov rozjel a nezastavil ho ani tiebreak. Olomouc tak veze z palubovky lídra bod, což je skvělý výsledek, ale po průběhu utkání si hosté mysleli i na víc.

Volejbal: Prostějov - Olomouc (25.1.2024) | Foto: Jan Steiner

Samotný úvod duelu byl vyrovnaný. Pak se do tříbodového vedení dostali domácí, ale po timeoutu hosté srovnali a byť Prostějov dokázal ještě odskočit o tři body, Olomoučanky znovu vyrovnaly a nastala tahaná o každý bod. Do koncovky se šlo za stavu 20:20. Hostům dobře fungoval servis a blok, Nowaková dvěma body zlomila vývoj a po vítězství 25:22 vedla Šantovka 1:0.

Do druhé části si hostující hráčky přenesly sebevědomí z té první a rychle šly do vedení 4:1 a 9:4. V tu dobu univerzita dominovala, v poli byla výborná Chaloupková, bloky zastavovaly útoky domácích a na smeči se dařilo útočnicím skládat míče. Domácí kouč Matušov se marně snažil oddechovými časy změnit průběh hry, po povedených podáních střídající Pluhařové ale vedli hosté už 20:9 a set v klidu dotáhli do vítězství 25:16.

„V prvním setu jsme se rozkoukávali ve staronové prostějovské hale, v koncovce jsme to zvládli a vyhráli jej. Ve druhém jsme dodrželi taktiku a dobrým servisem a nahrávkou jsme Prostějov jasně přehráli," popisoval průběh hry olomoucký kouč Jan Drešl.

Ve třetím setu Šantovka dokázala otočit z 0:3 na vedení 8:4, při podání Michaely Smolkové však zase srovnával Prostějov. Domácí začínali hru otáčet, na síti úřadovala Trnková a v útoku se dařilo Smolkovým i Faltínové. Trenér Olomouce Jan Drešl tušil možný zlom, vzal si rychle po sobě dva timeouty, ale hosté dokázali už jen snížit esem Artyshukové na 13:15. Domácí pak odskočili na 20:15 a po vítězství 25:19 snížili na 1:2.

Ve čtvrtém setu pokračovaly svěřenkyně Michala Matušova ve výkonu z třetí části a nepouštěly Olomouc do hry. Blokařky si hlídaly útoky Farské s Fedchukovou, nepomohlo ani vystřídání Artyshukové Šotkovskou. Trnková vládla na síti a získaný náskok si domácí v závěru setu pohlídali - 25:18 a 2:2.

Zápas šel do tiebreaku. Ten byl ze začátku vyrovnaný (4:4, 6:6), pak domácí bod po bodu získávali půdu pod nohama. Při podání Trnkové vedli už 11:7 a přes velkou snahu Olomoučanek, které snížily ještě na 10:12, už si Prostějov vítězství vzít nenechal. Mečbol proměnila symbolicky Trnková a po vítězství 3:2 bral dva body favorit.

Od třetího setu jsme bohužel polevili v agresivitě v útoku a začali jsme hrát špatně takticky. V důležitých momentech jsme se neprosadili, domácí nás vychytávali na blocích i v poli, my jsme znervózněli, což se projevilo ve strachu na servisu i v útoku. Soupeř srovnal a v tiebreaku jsme sice zachytili úvod, ale pak jsme chybami pustili domácí do rozhodujícího náskoku,“ kroutil ještě hlavou Drešl.

Mnohem lépe se pak zápas hodnotil trenérovi vítězek a lídryň tabulky z Prostějova Michalu Matušovovi. „Byly to vlastně dva zápasy v jednom. První dva sety jsme absolutně nebyli ve hře, nedařilo se nám zastavovat útoky soupeře a kupili jsme chyby. Naštěstí jsme se od třetího setu nastartovali a hlavně bojovností jsme celé utkání dokázali zvrátit. Klobouk dolů před holkami za ten obrat,“ nechal se slyšet.

Olomouc nyní čeká v sobotu 27. ledna od 19 hodina domácí repríza týden starého duelu proti Frýdku-Místku, který překvapivě vyválčil bod v Ostravě a opustil poslední místo. Prostějovanky ve stejný den přivítají v souboji prvního s druhým brněnské Šelmy.

VK Prostějov - VK Šantovka Olomouc UP 3:2 (-22, -16, 19, 18, 11)

Rozhodčí: Kubinec, Slezák.

Čas: 120 minut.

Diváci: 300.

Prostějov: Bažóová, J. Smolková, Meidlová, Trnková, Bajuszová, Faltínová. Libero: Pallová. Střídala: M. Smolková. Trenér: Michal Matušov.

Olomouc: Nowaková, Artyshuková, Farská, Nečasová, Shevkeneková, Fedchuková. Libero: Chaloupková, Střídaly: Šotkovská, Pluhařová. Trenér: Jan Drešl.