Odvrátit předčasný konec sezony se snažily volejbalistky VK Šantovka Olomouc UP ve třetím čtvrtfinále extraligového play-off na palubovce Prostějova, který v sérii hrané na tři vítězství vedl před tímto duelem 2:0. Hosté sice i tentokrát bojovali s maximálním úsilím, třetí zápas ani celou sérii už však zdramatizovat nedokázali. Prostějov vyhrál utkání i čtvrtfinále poměrem 3:0 a Olomouc po heroické sezoně odtáhnuté prakticky v osmi hráčkách končí v tomto extraligovém ročníku na sedmé příčce.

„Jeli jsme sem s tím, že chceme prodloužit sérii a posunout ji k nám do Olomouce. Bohužel nám to nevyšlo, Prostějov byl dnes velmi dobře připraven. Výborně bránili, přihrávali, podali mnohem koncentrovanější výkon než my. Celkově sérii hodnotím pozitivně, protože i když to byl souboj dle tabulky druhého se sedmým, tak to bylo velmi vyrovnané,“ zhodnotil zápas a celou sérii trenér VK Šantovka Olomouc UP Jan Drešl.

Třetí zápas série začal vyrovnaně, první tým, který více odskočil do vedení, byl ten hostující, jenž vedl po útocích blokařek Nowakové s Nečasovou a bloku nahrávačky Shevkenekové 12:9. Od stavu 11:13 však Prostějovanky zaznamenaly čtyři body v řadě při podání Loffové a otočily vývoj sady. Další míče skládala Faltínová, které na druhé straně sekundovala Artyshuková. Jenže ta přidala také chyby, a tak dokázal Prostějov v závěru získat náskok a první set dovedl do vítězství 25:18.

Druhá sada byla vyrovnaná do stavu 10:10, pak začal odskakovat Prostějov, který se opíral o výborný servis a bloky Loffové, ke které se přidaly na útoku Faltínová s Tošičovou. Olomoučanky se rvaly o každý bod, v závěru se dostaly na tři body (16:19), ale ani obětavá hra nestačila na zlepšenou obranu domácího celku. Prostějov vyhrál druhý set stejně jako první 25:18.

Třetí část duelu začala opět vyrovnaně, pak Šantovka opět jako by cítila šanci na obrat jako v předchozích dvou utkáních a získala vedení 13:10; v útoku hrála už riskantně, ale Prostějov její nástup zachytil. Ještě po esu kapitánky Nečasové vedli hosté 19:17, pak ale udělali domácí šňůru pěti bodů, kterými sérii definitivně zlomili. Za Olomouc ještě zaútočila Artyshuková, ale přišel blok, eso domácí kapitánky Bajuszové a postupový mečbol proměnila Tošičová. Prostějov vyhrál 25:20 a v utkání i sérii 3:0. Olomouc tak končí v nejvyšší soutěži na sedmém místě.

„Jsem rád, že jsme to utkání odehráli ve třech setech. Myslím, že tam byl velký rozdíl zejména v obraně, my jsme dobře blokovali, byl to blokařský koncert. V útoku to od nás táhla Klára Faltínová a celkově jsme byli lepší i na přihrávce. Takže si myslím, že to byla zasloužená výhra. Hosté byli těžkým soupeřem, hráli s nadšením, jsou sehraní, ale ve třetím utkání se naše kvalita projevila více. Jsem rád, že jsme sérii uhráli na tři zápasy, máme šanci se připravit na semifinále,“ okomentoval zápas i kouč vítězek Miroslav Čada.

Text: Adam Fritscher

VK Prostějov - VK Šantovka Olomouc UP 3:0 (18, 18, 20)

Rozhodčí: Ostranský, Slezák.

Čas: 79 minut.

Diváků: 410.

Konečný stav série: 3:0

Prostějov: Bajuszová, J. Smolková, Loffová, Faltínová, Tošičová, Trnková. Libero: Meidlová. Trenér: Miroslav Čada.

Olomouc: Shevkeneková, Fedchuková, Nowaková, Artyshuková, Šotkovská, Nečasová. Libero: Chaloupková. Střídala: Přibylová. Trenér: Jan Drešl