Další vydařenou akci za sebou mají borci z prostějovského bojového klubu Street Fight Prostějov. V sobotu v areálu prostějovského Občerstvení u Maříků uspořádali deset zápasů v boxu a K1. Celému dni dominovala super atmosféra a diváci, kteří všechny kluky a holky naprosto neskutečně podporovali, se za odměnu dočkali výborných zápasů.

Počasí na malinkou chvíli moc nepřálo, a tak se po druhém zápase musela akce na chvíli přerušit. Netrvalo to však dlouho a pokračovalo se dál. Navíc během tohoto nepříjemného momentu dorazili další diváci a mohlo se tak pokračovat s ještě větší podporou.

Součástí programu byl i zápas těch úplně nejmladších dětí do sedmi let. „Jak moje dcera Nela Bilinská, tak i Lukáš Vejvoda předvedli krásný výkon od začátku až do konce. Nikdo to nečekal. Byla to jejich premiéra. Klobouk dolů," pochvaloval si šéftrenér prostějovského klubu Miroslav Bilinský.

Top zápas pak mezi sebou svedli Lukáš Novotný a Vašek Haratek. Bylo to neskutečné. Oba tam nechali srdce a bojovali na plno ve všech kolech. Moc krásný zápas," dodal.

A na závěr se pak zápasilo v kategorii K1, kde se zúčastnili nejstarší borci ve věku do 49 let. Dřívější rok narození se ale na jejich výkonech ani náhodou nepodepsal a diváci si tak znovu přišli na své.

„V tomto věku už je to těžší, ale tady ukázali mladým klukům, jak jít dopředu a mít srdce. Všem velké díky, jak Maříkům, kde se akce uskutečnila, tak i všem zápasníkům a pořadatelům a hlavně divákům za super atmosféru. Já sám jsem zápasy komentoval a vůbec jsem nečekal, jak moc se to všem přítomným bude líbit. V srpnu u Maříků proběhne další akce, která bude ještě lepší. Diváci se fakt mají na co těšit," uzavřel Miroslav Bilinský.