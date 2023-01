„Bylo to velké drama a myslím si, že jsme měli využít více zkušeností, ale ten elán mladších hráček Ostravy zvítězil a pro mě je to zklamání, že jsme se nedostali dále,“ zhodnotil krátce utkání trenér Prostějova Miroslav Čada.

Jako na houpačce byl úvod velmi důležitého střetnutí. Lépe začali domácí (3:1), načež hosté ve dvou postaveních průběh razantně otočili (4:8). Vše vypadalo slibně, ale soupeř přitlačil podáním, vékáčko často chybovalo a za chvíli vypadalo vše úplně jinak (14:10). Potom se hra vyrovnala, aby od stavu 18:16 rozhodl další výpadek na přihrávce (23:16). Náskok Ostravy bohatě stačil - 25:20.

Dobrý nástup do druhé části pro změnu zhatil další herní propad (1:4 - 4:4), Hanačky se nemohly pořádně rozjet. Situace se vzápětí znovu opakovala tím, že kvalitní sérii hned následovalo trápení a neschopnost přerušit ostravskou bodovou šňůru vedoucí k obratu ze 4:7 na 10:7. Naději vrátily povedené úseky uprostřed sady (12:9 - 12:12, 15:13 - 15:16), ovšem celkově prostějovskému týmu scházela větší volejbalová jistota i stabilita (19:20 - 22:20). Naštěstí pro něj zachránil úplný závěr čtyřmi získanými výměnami za sebou při účinném servisu Raquel Löff - 23:25.

Favorit však absolutně nezachytil start třetího dějství a potenciální psychická výhoda byla rázem fuč (4:0, 6:1). Výrazné manko Čadovy svěřenkyně záhy snížily na 7:5, pak skrze několik dlouhých výměn pracně doputovaly ke srovnání (9:6 - 9:9), posléze i k vedení (12:10 - 12:13). Jenže co naplat, když udržet kvalitní výkon nedokázaly (18:14). Tenhle nápor postavil severomoravské družstvo zpátky na nohy a pomohl mu obnovit setovou výhodu, navíc drtivým pětibodovým finišem - 25:17.

Nastalou krizi mistryně republiky zahnaly před čtvrtou periodou, do níž vpluly o něco zlepšeným projevem (2:4, 4:7). Ovšem ten ani tentokrát nevydržel a Pommerova družina se bryskně docvakla na 7:7. Teprve poté se družstvo kapitánky Simony Bajusz jalo trvaleji předvádět vyšší level své hry, což mu zajistilo určitou převahu (10:14). Bojovnice na opačné straně sítě nic nevzdaly (15:16), načež hořelo rovnocenné drama vyřešené od stavu 22:22 těsně úspěšnější koncovkou VK - 23:25.

Po dvě hodiny trvající přetahované tak rozhodoval tiebreak. V něm se nejprve vedení přelévalo ze strany na stranu, až více udeřily lvice v růžovomodrých dresech (4:3 - 6:9). Ostravanky ale okamžitě kontrovaly velkou obrátkou na 10:9 a infarktová podívaná gradovala. Hanáckou partu nezlomila ani ztráta 12:10, respektive 13:12. Aby posléze neproměnila tři mečboly a nakonec přece jen padla - 18:16 a 3:2.

„Do utkání jsme vstoupily s více chybami. Postupně jsme se soupeřem dokázaly hrát a dokázaly jsme dojít až do tie-breaku, kde to byl boj a myslím si, že to byl už opravdu hezký volejbal. Bohužel jsme několik mečbolů nepoložily a soupeři stačil jeden, takže zasloužené vítězství,“ okomentovala průběh zápasu i prostějovská kapitánka Simona Bajusz.

TJ Ostrava – VK Prostějov 3:2 (20, -23, 17, -23, 16)

Rozhodčí: Kubinec, Ištvanech.

Diváci: 120.

Ostrava: Buvinič, Jedličková, Skřivanová, Bauerová, Hadáčková, Kašparová. Libero: Jančová. Střídaly: Dabrowska, Výtisková, Chládková. Trenér: Zdeněk Pommer

Prostějov: Meidlová, Löff, Bajusz, Nikolova, Trnková, Silva. Libero: Stavinohová. Střídaly: Nováková, M. Smolková, J. Smolková. Trenér: Miroslav Čada.