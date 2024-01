/FOTOGALERIE/ Mnoho lidí jej zná jen jako herce z filmů pro dospělé. Málokdo však ví, že se Robert Rosenberg věnuje i boxu a bojovým uměním vůbec. Toho využili lidé z prostějovského klubu Street Fight Prostějov, kteří si jej pozvali na svůj trénink.

Robert Rosenberg na tréninku klubu Street Fight Prostějov | Foto: Foto: Miroslav Bilinský

„Robert přijel i se svými svěřenci a ukázal nám, jak tréninky fungují u nich. A je to vlastně úplně něco jiného než u nás. Ať už se jedná o rozcvičky, nácviky, tak vlastně o všechno. Po tréninku třeba mluvil o tom, že zná kamaráda Bruce Leeho. Ukazoval nám i jejich společné fotky," popisoval celou akci šéftrenér prostějovského klubu Miroslav Bilinský.

„Dalo nám to určitě hodně. Poznali jsme úplně nový styl tréninku a někteří se o něj budou pokoušet. Minimálně hodně poučné to bylo," dodal ještě.

A touto akcí rozhodně prostějovští borci rozhodně nekončí a na své tréninky si zvou i další návštěvy. „Plánujeme návštěvu boxera a politika Jaroslava Foldyny a v březnu za námi z Brna přijede profi zápasník Milan Procházka. Mimo to k nám koncem ledna na sparingy zavítají kluci z přerovského KBC a chystáme návštěvu profesionálního zápasníka Václava Pejsara," líčí Bilinský.

Mimo tréninků a sparinků se ale Bilinského svěřenci připravují i na to nejdůležitější, proč se každý sport dělá - tedy na zápasy. „V sobotu 3. února pojedeme na zápasy do Jeseníku, kde za nás nastoupí hned čtyři bojovníci. Celkově nás teď ale zápasů čeká opravdu hodně, a to jak na oblastní, tak i republikové úrovni. V květnu zase budeme zápasy organizovat my v prostějovském areálu Občerstvení u Maříků. To všechno proto, abychom se někam posunuli," vysvětluje Bilinský.

A z dalších jeho slov vyplývá, že klub skutečně funguje dobře, k čemuž přidává na úplný závěr i důkaz. „V poslední době k nám přestoupila opravdu velká spousta nových lidí, což je super. Jsem za to neskutečně rád a doufám, že to tak bude pokračovat i nadále," uzavřel spokojeně Miroslav Bilinský.