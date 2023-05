V neděli 30. dubna přijal do klubu Street fight Prostějov pozvání zápasník Honza Bauer, který se zaměřuje jak na box, tak i K1.

Jan Bauer na tréninku Street fight Prostějov | Foto: Foto: Miroslav Bilinský

„Chci pro své členy jen to nejlepší, proto jim občas domluvím nějaký seminář. Pořádáme v Prostějově i sparinky, kde se vždy sjede okolo 120 boxerů a na sparinky jezdíme samozřejmě i po celé České republice," říká šéftrenér prostějovského klubu a také boxer Miroslav Bilinský.

„V červnu a v červenci budeme pořádat také galavečery. A to jak v boxu, tak i v K1 a MMA. Honza u nás udělal super trénink, který se všem moc líbil a předal nám všem další nové zkušenosti," dodal.

Prostějovský klub Street fight se od doby svého vzniku hodně rozšířil a jeho řady nyní tvoří zápasníci všech věkových kategorií - od těch úplně nejmenších až po ty nejstarší, navíc včetně dívek a žen.

„Jsem za to moc rád. Za to, že o to co děláme mají lidé zájem a hlavně, že pro sebe a své zdraví něco dělají. Nedávno jsme nově začali trénovat i Thajský box. Všichni se moc snaží a to mě moc těší. A mám chuť pak vytvářet další akce a posouvat náš klub dál," uzavřel Miroslav Bilinský.