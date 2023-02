„Stáli jsme proti týmu, který byl jednoduše lepší než my. Předčil nás jak útokem, tak i obranou,“ hodnotil zápas po jeho skončení domácí lodivod Miroslav Čada.

První set začal poměrně vyrovnaně. Oba celky v jeho první polovině sice utekly do dvoubodového vedení, vzápětí však bylo jejich vedení pryč. Zásadní zlom přišel za stavu 15:16. Němky si totiž pěti uhranými body v řadě vytvořily rozhodující náskok, který už nepustily - 19:25. Notně se tak přiblížily jistotě postupu, ke které jim jim zbývala už jen jedna úspěšně zvládnutá sada.

Druhá sada byla už, bohužel pro domácí, naprosto jednoznačnou záležitostí. hostující hráčky ji opanovaly už od úplného začátku. Poměrně rychle byl stav 10:4 v jejich prospěch a za další chvíli dokonce 15:9. Ani čtyřbodová šňůra Čadovým svěřenkyním k ničemu nepomohla. Na jejich polovinu hřiště totiž dál pršel míč za míčem a do koncovky se šlo za stavu 13:20. A ani v ní se toho příliš nezměnilo. Konečný výsledek zněl 14:25 a početný Hlavně hlasitý kotel německých příznivců mohl oslavovat postup do semifinále.

Původně záskok, masér Korytář vydržel zatím 25 let: Zora mi přirostla k srdci

Třetí dějství se tak už dohrávalo pouze z povinnosti. To však neznamená, že by byli diváci ochuzeni o zajímavé volejbalové okamžiky. Hostky se rychle dostaly do vedení 5:11, které však Hanačky kompletně vymazaly během servisu Jéssicy Silvy. O chvíli později si vytvořily náskok nový, který se pro změnu vypařil během podání Simony Bajusz. Domácí volejbalistky pak příkladně zvládly koncovku a připsaly si po výsledku 25:22 čestný set.

Čtvrtý set se vyvíjel vyrovnaně až do stavu 6:6. Potom domácí bojovnice utekly do náskoku 13:9, který ale ztratily a aniž by se naděly, prohrávaly po šesti německých bodech v řadě 18:23. Zápas skončil 1:3 po výsledcích 19:25, 14:25, 25:22 a 20:25.

„Po dvou setech pak sice soupeř s postupem v kapse prostřídal a hra byla vyrovnanější, nebylo to ale naším zlepšením. Jinak si ale myslím, že jsme se v poháru dostali hodně daleko. Samozřejmě to bylo dáno i rozlosováním, ale nemůžeme být nespokojeni,“ uzavřel Miroslav Čada.

VK Prostějov – VfB Suhl LOTTO Thüringen 1:3 (-19, -14, 22, -20)

Rozhodčí: Barev (Bulharsko), Cildir (Turecko)

Čas: 101 minut.

Prostějov: Kvapilová, Faltínová, Bajusz, Dos Santos, Meidlová, Loff da Silva, J. Smolková, Kožoušková, Nováková, Píchalová, Dostálová, M. Smolková, Abendroth, Trnková. Libero: Stavinohová. Trenér: Miroslav Čada.

Thüringen: Kutlesic, Fidon Lebleu, Y. Liu, Hodanová, Delič, Angeli, Brown, Harbin, Jakšetić, Laakkonen, Kindermann, J. Liu, Ewert. Libero: Bamba. Trenér: László Hollosy.