První poločas se nesl ve vyrovnaném duchu pouze do stavu 9:8. Potom se totiž hosté ze Slovinska rozstříleli a utekli Hanákům do vedení 19:11. Nakonec první čtvrtina skončila stavem 14:19. A i když se pak basketbalisté Redstonu snažili, seč jim síly stačily, hostující borci si své vícebodové skóre dokázali udržovat až do zaznění druhého klaksonu, po němž na světelné tabuli svítilo skóre 29:33.