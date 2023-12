Ve 13. kole extraligy se trápící se olomoucká Šantovka představila v derby na půdě lídra z Prostějova. V prvním setu univerzita zaskočila domácí a šla do vedení. Tuto bitvu nakonec musel překvapivě rozlousknout až tie-break, ve kterém vedly Olomoučanky už 12:10, ale nadějně rozehraný duel do vítězného konce nedovedly a prohrály 2:3.

Volejbal: VK Prostějov - VK Šantovka Olomouc UP (10:12.2023) | Foto: Jan Steiner

„Viděl jsem čtvrteční zápas Olomouce proti Liberci, kde hráli velmi kvalitně. Proto jsem věděl, že to dnes nebude vůbec jednoduché. Navíc nám vypadla nemocná Klára Faltínová a Pepča Smolková se vrátila po čtyřech dnech soustředění s nároďákem. Soupeř přitom předvedl velice dobrý výkon, hodně odvážný nejen na servisu," pochválil po konci zápasu tým soupeřek prostějovský kouč Michal Matušov.

V úvodu hanáckého derby se do čtyřbodového vedení díky dobrému servisu a agresivnímu útoku dostali hosté. Po přímém bodu Farské z podání už to bylo 10:4. Za stavu 13:8 si bral trenér Šantovky Jan Drešl time out a Šantovka si dále držela pětibodový náskok (18:13). V útoku se dařilo olomouckým Artyshukové, Farské a Fedchukové a první set získali hosté 25:17.

Druhý set začali domácí lépe a hned na startu získali náskok, který postupně navyšovali. Prostějov vedl 5:1, 11:5, 14:7. V závěru se hosté při střídání Pluhařové dostali na čtyři body (17:21), ale domácí tým si náskok zpřesněnou hrou udržel, útoky Šunderlíkové s Löffovou dotáhl set do vítězného konce a srovnal stav utkání na 1:1.

Ve třetí části byl stav za začátku vyrovnaný (4:4), pak však Prostějov odskočil a získal šestibodový náskok. Útoky Šantovky často končily na blocích Trnkové, ale Olomoučanky bojovaly dál, smeč Fedchukové znamenala snížení na 8:12. A při jejím servisu se univerzita vrátila do setu, když snížila na 10:12 a 13:14. Díky šňůře podání Loffové však Prostějov opět navýšil náskok a vedl už 23:13. Set skončil jasnou výhrou 25:17 pro domácí tým.

Ve čtvrtém setu začala Šantovka výborně a při podáních Ukrajinek Fedchukové s Artyshukovou šla do vedení 9:3. Náskok si hosté drželi i nadále (13:6) , dařilo se stále zejména Artyshukové. Při servisu Shevkenekové už to bylo o deset bodů (17:7). Čtvrtý set tak vybojovaly hostující volejbalistky a srovnaly stav na 2:2.

Tiebreak začal vyrovnaně (4:4) na 6:6 smečovala Artyshuková, pak ale zařídily dvoubodový náskok domácích Trnková s Choletovou. Hosté srovnali díky servisu Kořínkové. Za stavu 10:9 pro Olomouc si bral oddechový čas domácí kouč Matušov. Po servisu Shevkenekové to ale bylo 11:9. Po bloku Nowakové stále vedli hosté o dva body. Domácí ale Šunderlíkovou srovnali na 12:12. A stejná hráčka nakonec dopodávala duel k vítězství Prostějova 15:12.

„Jeli jsme sem s tím, že nemáme co ztratit a že Prostějov chceme určitě potrápit. To se nám podařilo výborně, za což bych chtěl celý tým pochválit. Odvážíme si cenný bod do tabulky, byť mohly být klidně i dva. Škoda ztracené koncovky v tiebreaku. Byla tam při našem vedení v závěru jedna zbytečná chyba v útoku, které soupeř využil, ale to se stane. Celkově šlo o zápas hodně nahoru dolů s oboustrannými výkonnostními výkyvy, s čímž se my potýkáme od začátku téhle sezony. Dnešek ale ukázal, že snad jdeme herně nahoru,“ okomentoval zápa i olomoucký kouč Jan Drešl.

„Pokud jsme se trápili na přihrávce, měli jsme v určitých pasážích velké problémy. V prvním i čtvrtém setu se navíc hostům dařilo v útoku,zatímco my jsme touto činností dominovali ve druhém a třetím. Nakonec rozhodoval tiebreak a já jsem i za těsné vítězství rád,“ dodal ještě na úplný závěr Matušov.

V dalším ligovém kole hrají Olomoučanky ve čtvrtek 14. prosince doma s brněnským Královým Polem, Prostějov se zase v rámci malého krajského představí na půdě Přerova.

VK Prostějov - VK Šantovka Olomouc UP 3:2 (-17, 18, 17, -17, 12)

Rozhodčí: Činátl, Vachutka.

Čas: 125 minut.

Diváci: 350.

Prostějov: Bajuszová, Meidlová, Trnková, Šunderlíková, Faltínová, Löffová, libero: Pállová. Střídaly: Choletová, M. Smolková, J. Smolková. Trenér: Michal Matušov.

Olomouc: Shevkeneková, Fedchuková, Nowaková, Artyshuková, Farská, Nečasová, libero: Chaloupková. Střídaly: Šotkovská, Pluhařová, Kořínková. Trenér: Jan Drešl.