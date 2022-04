„Tento je určitě jeden z nejvzácnějších. V předchozích případech to od nás všichni očekávali. Toto družstvo totiž nebylo sestaveno na titul. S tím se absolutně nepočítalo. Propracovali jsme se k tomu během sezony a je za tím také mnoho tvrdé práce. O to víc si toho vážím,“ říkal po utkání viditelně dobře naladěný prostějovský kouč Miroslav Čada.

První set se až do stavu 12:11 vyvíjel poměrně vyrovnaně. Pak ale na servis nastoupily Nicole Kvapilová s Karin Šunderlíkovou a ráz této sady se začal velice rychle proměňovat. Prostějovanky uhrály nejdříve šest a potom čtyři body v řadě a byl v podstatě konec. Konečné skóre pak znělo 25:14.

Zdroj: David Kubatík/Deník

V druhé sadě to pak dlouho vypadalo, že si z ní pro změnu vysokou výhru odnesou hráčky hostů. Brňanky se rychle dostaly do vedení nejprve 12:5 a potom i 20:11. Domácí hráčky pak ale ukázaly, že to jsou skutečné bojovnice a začaly nejdřív nenápadně, a potom i docela viditelně stahovat. Rázem tak z devítibodového náskoku byl pouze dvoubodový v poměru 22:20. I přes toto vzedmutí všech fyzických i morálních sil to ale nakonec Královopolanky ubouchaly. Na 1:1 vyrovnaly po výsledku 25:22.

A pokračovalo se dál. V úžasné atmosféře vytvářené oběma fanouškovskými tábory se i ve třetí sadě hrál nadstandardní volejbal, ve kterém měly tentokrát navrch znovu Hanačky. Ty si konstantně udržoval tří až šestibodový náskok a neztratily jej ani v koncovce. Po výsledku 25:18 se tak ujaly vedení 2:1 na sety.

Zdroj: David Kubatík/Deník

No a ve čtvrtém setu si už Prostějovanky šly tvrdě za svým. Rychle si vybudovaly pětibodový náskok a ten si díky své skvělé hře udržely až do začátku koncovky, kterou započaly za stavu 20:15. O něco později, za stavu 24:20, už byla celá hala na nohou v očekávání velkého úspěchu. Ten sice Brňanky dokázaly dvěma body v řadě lehce oddálit, ale on nakonec přece jen přišel.

Zdroj: David Kubatík/Deník

Konečný výsledek 25:22 spustil obrovský ohňostroj radosti, který asi v Prostějově jen tak neskončí.

„Myslím si, že byl důležitý první zápas v Brně a potvrzení vítězství v následujícím druhém mači. V tom třetím jsme už viděli, že jsme hodně blízko a nezvládli jsme pasáž ve třetím setu, kde jsme vedli. Dnes se to ale povedlo,“ hodnotil průběh série velezkušený prostějovský kouč.

Zdroj: David Kubatík/Deník

U minulé prohry v Brně se ale ještě jednou pozastavil: „I po té minulé smolné prohře jsme si byli vědomi toho, že máme určitou kvalitu. V kádru máme jak české, tak i slovenské reprezentantky. Takže jsme ten zápas hodili za hlavu a soustředili se pouze na dnešek. Už to ani nebylo tak o taktice, ale spíš o tom, jak se kdo vyrovná s tlakem,“ uzavřel prostějovský hrdina ze střídačky.

VK Prostějov - VK KP Brno 3:1 (14,-22, 18, 22)

Konečný stav série: 3:1

Rozhodčí: Kovář, Spáčil

Čas: 111 minut.

Diváci: 700.

Prostějov: Dvořáčková, Faltínová, Bajusz, Loff Da Silva, Šunderlíková, Kožoušková, Kvapilová, Fricová, Meidlová, Beránková, Smolková. Libero: Stavinohová. Trenér: Miroslav Čada.

Královo Pole: Koulisiani, Judlová, Jelínková, Pelikánová, Pavlicová, Veselá, Pavlíková, Kuníková, Moreno, Hrušecká, Bukovská, Kamasová. Libera: Digrinová, Šmardová. Trenér: Richard Wiesner.