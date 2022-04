První set připomínal spíše přetahovanou. Sem tam se sice stalo, že jeden z týmů tomu druhému o pár míčů poodskočil, ten to ale vždy dorovnal. V jeho koncovce to pak vypadalo, že by mohla skončit lépe pro domácí bojovnice, když se ujaly vedení 22:20. Favoritky však z rukávu vytáhly pětibodovou šňůru a ujaly se vedení 1:0 po výsledku 25:22.

V druhé sadě šly Hanačky znovu do výraznějšího vedení, tentokrát 13:8. Severočešky ale tento náskok poměrně rychle vymazaly a samy se dostaly do vedení, které v koncovce dospělo až do podoby 24:20. Domácí hráčky se však nevzdaly a srovnaly. Následně ale stejně prohrály poměrem 24:26 a jejich naděje na rychlý postup do finále v té chvíli vypadaly všelijak.

„Tohle byla opravdu těžká situace. Ve druhém setu nám chybělo k výhře opravdu málo. Cítil jsem, že se ten tým zvedá a najednou to šlo zase všechno dolů. O to víc si ale cením, že se z toho hráčky dostaly," pochvaloval si olomoucký kouč.

Ve třetím pokračování ale začal postupný hanácký návrat na scénu. Prostějovanky se rychle dostaly do vedení 4:0 a i přes lehké snížení hostujícího družstva si stále své bezpečné vedení udržovaly. A také ho zvyšovaly až do té míry, že koncovka už byla od stavu 20:10 už jen pouhou formalitou. Po výsledku 25:14 se tak jelo dál.

Čtvrté dějství pak už sice nebylo až tak jednoznačné, domácí v něm ale znovu hrály jasný prim. Konečné skóre 25:22 toho bylo jasným důkazem. A šlo se na zkrácenou hru.

Zdroj: David Kubatík/Deník

V té se znovu konala přetahovaná až do skóre 12:11. Pak ale na servis nastoupila Kateřina Kvapilová a třemi body v řadě rozpoutala v prostějovském Národním sportovním centru radostné křepčení, které muselo být slyšet snad až k nedalekému zimnímu stadionu.

Stačilo navíc jen málo a na světě mohlo být Hanácké finále. Olomoučanky však na své palubovce v pátém setu těsně padly a budou muset absolvovat ještě pátý zápas v Brně. „Pro fanoušky je to asi škoda. My to tak ale nebereme. Olomouc je sice jiný soupeř než Brno, kvalitativně jsou ta mužstva ale velmi vyrovnaná. To se vlastně potvrdilo i dnes," vysvětlil trenér Hanaček.

„Co se týče nejbližšího klubového programu, tak žádné, ani malé, oslavy neplánujeme. Hráčky dostanou maximálně den volna a od čtvrtku najíždíme znovu na dvoufázové tréninky. Všechno teď budeme směřovat k maximální přípravě na finále," uzavřel Miroslav Čada.

VK Prostějov – Dukla Liberec 3:2 (-22, -24, 14, 22, 11)

Konečný stav série: 3:1. Rozhodčí: Horký, Kavala. Čas: 143 minut. Diváci: 500.

Prostějov: Bajusz, Fričová, Kvapilová, Šunderlíková, Faltínová, Löff. Libera: Stavinohová, Meidlová. Trenér: Miroslav Čada.

Liberec: Dubianska, Šotkovská, Kohoutová, Kojdová, Šulcová, Blažková, Nová, Skrypak, Nečasová. Libera: Dostálová, Kolářová. Trenér: Libor Gálík.