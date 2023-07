Oblíbený prostějovský areál Občerstvení U Maříků ovládly v sobotu odpoledne tvrdé pěsti. Ne, buďte v klidu, nejednalo se o žádné výtržnosti, nýbrž o akci místního klubu Street Fight Prostějov s názvem Fight Day. Akce, ve které se bojovalo v boxu a také stylu K1, se zúčastnily čtyři kluby a proběhlo při ní dohromady dvanáct zápasů. A jelikož neprobíhala stylem turnaje, odnesli si medaile všichni, kteří jednotlivé zápasy vyhráli.

Fight Day v areálu Občerstvení U Maříků (15. 7.2023)

„Bylo to super. Vyhráli jsme více než půlku zápasů, takže jsem na své svěřence hrdý. Předvedli co měli. Já sám bohužel nastoupil se zraněním, a to jen z úcty k soupeři, který přijel až z Jeseníku. Bohužel to ale absolutně nešlo," popisoval průběh odpoledne šéftrenér pořádajícího klubu Miroslav Bilinský.

„Včera na tréninku jsem klukům řekl, že nebudeme boxovat, aby se někdo před akcí nezranil, a zahrajeme si raději fotbal. No a bylo to. Tak to prostě dopadá, když se boxeři pouštějí do fotbalu, no," dodal ještě s hořkým smíchem.

Kaňkou, která však absolutně nebyla plánovaná, se nakonec stal celkový čas celé události, který byl nakonec mnohem kratší, než se čekalo. Akce, která měla končit mezi sedmou až osmou hodinou večerní, skončila nakonec už lehce po šestnácté hodině.

„Bohužel. Většina zápasů končila velice rychle, některé dokonce už v prvním kole. A navíc se kvůli zraněním nekonalo ani MMA," lomil rukama Bilinský a dodal: „Příště už se ale poučíme a začneme až někdy v podvečer. Mohlo by přijít více lidí a zároveň už nebude takové horko."

Tohle ale rozhodně nebyla jediná akce pořádaná prostějovským klubem. Už nyní jsou totiž v plánu další. „V srpnu jsme pozváni na galavečer do Bílovic a v září pak budeme pořádat festival v Prostějově, na který kromě bojovníků dorazí i sedm kapel. Mělo by dorazit okolo čtyř až pěti tisíc lidí," těší se.

Závěr galavečeru měl i charitativní podtext. Dražily se totiž boxerské rukavice a výtěžek putoval na patnáctiletou Veroniku, která je kvadruplegička a potřebuje peníze na speciální sedačku do auta. Nejvíce nakonec nabídl muž jménem Petr, který si je vydražil za 4000 korun. „Šlo mi hlavně o tu dívenku. Rukavice jako takové si možná pověsím někde doma na hřebík," vyjádřil se ihned po převzetí své ceny. Dalších 2500 korun pak přidal pořádající prostějovský klub.

„Mohlo to samozřejmě být i více, ale jsem rád, že se vybralo alespoň něco a udělali jsme tak nějaký dobrý skutek," uzavřel Miroslav Bilinský.