Finále Moravia Open: Lehečka zkusí zastavit Forejtka. Překvapí Vidmanova?

Trofej solidarity a naděje Českého tenisového svazu by Moneta jde do finále. O titul si to v neděli na prostějovském Moravia Open rozdají dva tenisté ročníku 2001 Jiří Lehečka a Jonáš Forejtek. V ženské dvouhře zkusí protáhnout vítěznou jízdu Darja Vidmanova, v cestě ale stojí zkušená Barbora Krejčíková.

Darja Vidmanova | Foto: DENÍK/Miroslav Mazal