Na první zápas na lavičce Olomoucka si musel Pešta počkat o něco déle, než bylo plánováno. Sobotní domácí mač proti Hradci Králové totiž odložil covid v týmu soupeře. Ve středu už se však proti Turům dočkal.

Jeho svěřenci vstupovali do měření sil v roli outsidera a zpočátku to tak i vypadalo. V prvních třech čtvrtinách nepropadli, ale ve všech nakonec padly. V té úvodní nebyli ani jednou ve vedení, ve druhé navíc Svitavy nasázely jedenáct bodů v řadě. Ani do třetího dějství nevstoupili hosté ideálně. První čtyři minuty nedokázali bodovat a v jednu chvíli ztráceli propastných jednadvacet bodů.

„Vstup do zápasu byl slabší. V obraně jsme nedodržovali to, co jsme si řekli a v útoku jsme volili těžké střely, proto byla úspěšnost nižší,“ viděl problémy kouč Olomoucka Michal Pešta. Jeho slova potvrdil i jeho svěřenec Radovan Kouřil. „Hledali jsme se a nevěděli jsme, co hrát v ofenzivě.“

Do poslední části šli hosté s mankem sedmnácti bodů a vypadalo to, že si Svitavy dokráčí pro vítězství.

Totální obrat

Jenže to, co se stalo v posledním dějství, nikdo nechápal. Hosté v úvodu trefili dvě trojky a nasměrovali se tím k nevídanému a senzačnímu obratu. Svého soupeře ve čtvrté čtvrtině doslova rozstříleli 33:11 a zápas strhli na svoji stranu.

„Přestali jsme hrát ve stresu, neměli jsme co ztratit, zjednodušili hru a začali jsme věřit, že můžeme vyhrát,“ popsal změnu Kouřil, který byl společně s Pekárkem nejlepším střelcem mužstva, když se každý z nich postaral o sedmnáct bodů. Navíc se k tomuto duu připojil ještě patnáctibodový Váňa.

„Prohráli jsme vyhraný zápas, výsledek poslední čtvrtiny je naprostá katastrofa,“ nechápal při hodnocení domácí hráč Matěj Svoboda. Doplnil jej nespokojeně i jeho kouč Lukáš Pivoda. „Absolutně jsme vypadli z tempa. Přestali jsme být produktivní a vůbec jsme nebránili. Velké problémy nám dělal Kouřil, se kterým jsme si vůbec na hřišti nevěděli rady.“

Na Svitavy tak v letošním ročníku Olomoucko na třetí pokus přeci jen vyzrálo. Díky tomuto vítězství se přiblížilo posunu v tabulce, který si dalo za cíl před restartem soutěže a nadstavbovou částí.

Hanáčtí basketbalisté sice zůstávají na poslední příčce tabulky, ale už v sobotu je čeká velice důležitý zápas, který napoví o dalších šancích na posun vzhůru. Na své palubovce přivítají Ostravu, která je na dostřel, když okupuje příčku nad nimi. Úvodní rozskok je na programu v 18 hodin.

DEKSTONE Tuři Svitavy – BK Olomoucko 83:88 (22:17, 22:18, 28:20, 11:33)

Body: Svoboda 30, Slezák 15, Welsch 15, Bujnoch 10, Pinkston 8, Dragoun 5 – Kouřil 17, Pekárek 17, Váňa 15, Henry 10, Štěpán 9, Bezbradica 7, Sychra 6, Feštr 5, Trávníček 2.

Trojky: 13:12. Trestné body: 10/13 – 16/28. Doskoky: 41:40. Fauly: 26:22. Bez Diváků.