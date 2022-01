V posledním duelu se Švédskem chyběl jen kousek k postupu. Co říkáte na vystoupení českého týmu?

Jsem nadšený stejně jako celá řada fanoušků. Kluci ze sebe vydali maximum. Dodržovali taktiku, měli obrovské nasazení a vůli. Bylo vidět, že mančaft žije, táhl za jeden provaz. Bylo vidět, že je jedno, jestli někdo hraje minutu nebo deset. Týmový duch byl jednoznačně tím pozitivním a hodně k tomu přispěl trenér Trtík. Umí mančaft připravit, nabudit, nahecovat. Kluci pak hráli na hranici svých možností.

Co by se dělo podle vás dál v případě postupu?

Je to škoda. Myslím si totiž, že by dokráčeli ke krásnému umístění. Mohli překvapit některého z dalších favoritů, protože naše hra měla stoupající kvalitu. Už utkání se Španělskem ale ukázalo, že se nemusíme nikoho bát.

Co dle vašeho názoru duel se Švédy rozhodlo?

Myslím, že se k nám štěstíčko v některých momentech trošku otočilo zády. Zpackali jsme přihrávku, neproměnili, neubránili a dostali dva slepené góly, které jinak po celý turnaj fantastický Mrkva nechytil. Ale klobouk dolů. Tým odvedl maximum.

Nechyběly národnímu týmu přeci jen potřebné zkušenosti?

Jestli si bývalí trenéři Filip s Kubešem stěžují, že nevědí, proč byli odvoláni, tak bych jim to teď otřískal o hlavu. Právě v Egyptě měli hráči na světovém šampionátu sbírat zkušenosti, které by teď na mistrovství Evropy prodali. Naříkáme, že nemáme zkušenosti, přitom se sami odpilujeme od mistrovství světa! Tak kde mají ti hráči zkušenosti získat?

V sestavě se objevilo několik hráčů z nejvyšší soutěže, po čemž jste již dříve volal. Co na to říkáte?

Jsem nadšený, protože těch hráčů byla celá řada! Právě zmínění trenéři o nich prohlásili, že na mistrovství světa nepojedou, protože by to tito hráči nezvládli. A ejhle, ono jich takových proti Švédsku bylo devět z šestnácti. Takže si myslím, že extraliga má nějakou úroveň a jsou tady talentovaní hráči, kteří pak odcházejí do lepších soutěží.

Zrada a ostuda české házené, říká Hudeček. Kdo měl jet na MS?

Kdybyste měl být konkrétní, kdo z extraligových borců na vás udělal dojem?

Jsem karvinský, takže jsem hrdý na Soláka. Prokazoval v každém utkání to, co trenér Trtík do hráčů umí nalít, jak hráče umí nahecovat. Držel vysokou výkonnost v obranné fázi, když se dostal do útoku, umí i zakončit. Patzel si také odehrál svoje. Mrzí mě, že trenéři kdysi nedocenili Reichla. Je první rok pryč z Česka, já bych ho bral jako extraligového a jsem na něj hrdý taky. Prokazoval vysokou výkonnost, už když jsem měl tu čest proti němu nastupovat v extralize. Říkal jsem vždy, že je to pivot do reprezentace. Klíma taky odešel z extraligy před rokem a prokázal, že roste v obrovského střelce. Myslím, že se prosadí do Bundesligy a ještě o něm uslyšíme.

Jak se vám líbila atmosféra v Bratislavě?

Jak řekl Rasťa (trenér Trtík, pozn. red.), poděkování patří i fanouškům. Protože takové prostředí, jaké jim vytvořili, to je pro hráče i trenéry největší odměna. Tleskali vestoje, přestože člověk prohraje a nebo remizuje a nepostoupí, za to jim patří velký dík.

Trenér Trtík po utkání také zmínil, že fanoušci vypískali rozhodčí. Sám nebyl spokojen s některými výroky. Zpětně to ale vypadá, že sudí pískali na obě strany stejně, souhlasíte?

Naprostý souhlas. Konzultoval jsem to s některými kamarády a trenéry, prakticky celé dopoledne jsem provolal. Shodli jsme se, že v emocích a splínu může přijít nějaký pocit křivdy. Myslím si ale, že to utkání odpískali opravdu excelentně. Chybička se vždycky nějaká vloudí, jsou to lidé. Například u sedmičky, která se opakovala, bylo evidentní, že tam Solák vběhl. Pískli podle pravidel. V rozhodčích nevidím nějaký problém, že by utkání ovlivnili.

Vyrovnané výsledky s nejlepšími evropskými týmy jsou příslibem. Jak vidíte budoucnost české reprezentace mužů?

Ten mančaft je velice dobře namixovaný. Je to vidět na tom, jak se postupně zvedá. Nemáme se o co bát. Roste nám dobrá generace. Pokud ti hráči zůstanou pohromadě a dostanou se do ještě špičkovějších klubů, můžeme se jenom těšit na to, že nám jednou připraví ještě příjemnější překvapení. Třeba tam jednou cinkne i medaile, člověk nikdy neví.