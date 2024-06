/FOTO + VIDEO/ Zcela nově složený pár Jan Koller/Kristýna Hancko Plíšková zvítězil 6:3 a hlavně umění fotbalového čahouna udivovalo zaplněný centrální kurt.

„Tenis moc nehraju, ale asi to mám z padelu. Je to nový sport, kde se hodně lobuje, to asi bylo z toho,“ usmíval se nejlepší střelec české reprezentační historie.

„Očekávala jsem, že bude hrát dobře, padel jsme spolu hráli. A jde mu dobře,“ uznala i Lucie Šafářová.

Její partner Tomáš Plekanec musel smeknout, „Dino“ mu tam dokonce poslal i jedno eso. „A čekal jsem, že jich bude víc, lítalo to tam kolem lajny pěkně,“ zasmál se bývalý hokejista s tisícovkou a jedním startem v NHL.

Hrálo se pochopitelně hlavně pro zábavu, na kurt se dostali i dva z nejmladších domácích tenistů, nechyběla třetí podání nebo nečekaná výměna rozhodčího na umpiru. Ten totiž byl přistižen při nadržování Janu Kollerovi, načež pod košilí ukázal sparťanský dres s jmenovkou manžela Kristýny Plíškové, slovenského reprezentanta Dávida Hancka.

„Fotbalistů se asi nezbaví, když tady David není, objeví se někdo jiný,“ zavtipkovala Plíšková a přiznala, že v létě ji nejspíš čeká stěhování. Hancko by totiž měl z Feyenoordu zamířit jinam, mluví se o Liverpoolu. „Já bych si ale raději představovala Španělsko nebo Itálii,“ uzavřela bývalá členka první padesátky světového žebříčku.

