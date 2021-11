Ve Šternberku se hrál v úvodním setu dlouho zcela vyrovnaný duel, v němž se vedení o několik málo bodů střídalo ze strany na stranu. Rozhodující moment nastal od stavu 15:16, kdy hosté při servisu Kopáčové odskočili na 15:21 a náskok už udrželi - 20:25 a 0:1.

Pokud byla první sada vyrovnaná, ta druhá přinesla ještě větší drama. Žádný z protivníků nebyl až do koncovky schopný si vypracovat více než dvoubodový náskok. Z vedení Šternberka 23:21 to bylo 23:24, Prostějov ale setbol nevyužil, naopak Sokol ten svůj ano a po výsledku 26:24 to bylo 1:1.

Teprve poté se začala karta definitivně obracet ve prospěch hostujícího celku. Při podání Beránkové to bylo ze stavu 3:3 rázem 3:8, poté dokonce 7:17 a domácí nakonec prohráli rozdílem třídy 14:25.

A podobně tomu bylo i ve čtvrté části duelu; definitivní hřeb do šternberských nadějí udělala servírující Dvořáčková (8:13, 8:20) a po výsledku 13:25 putují všechny tři body do Prostějova.

„S domácími jsme byli naprosto vyrovnaní na přihrávce a na bloku. Výrazný rozdíl byl v útoku, a proto jsme vyhráli 3:1,“ konstatoval prostějovský kormidelník Miroslav Čada.

„Dnešní utkání nebylo moc pohledné. Holky nezvládly taktické pokyny z přípravy a nedokázaly soupeřkám vzdorovat,“ konstatoval stručně šéf domácí lavičky Jan Drešl.

Nejbližším soutěžní zápas odehraje Šternberk ve čtvrtek 4. listopadu předehrávka 17. ligového kola, v níž bude Sokol od 17 hodin doma hostit Šelmy Brno.

TJ Sokol Šternberk - VK Prostějov 1:3 (-20, 24, -14, -13)

Rozhodčí: Ištvanech, Hladišová

Čas: 102 minut

Diváků: 90

Šternberk: Z. Látalová, Körmendyová, Ramajová, Herdová, Kamidinová, N. Látalová, libero Slavíková. Střídaly: Vyjídáková, Abendroth, Kořínková.

Prostějov: Dvořáčková, Fričová, Kvapilová, Kopáčová, Beránková, Da Silva, libero Stavinohová. Střídaly: Kožoušková, Smolková.