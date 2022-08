Krátce po startu ujela z hlavního pelotonu skupina několika cyklistů. Nebyl v ní nikdo z českých zástupů, ale pětičlenná parta si vytvořila v jednu chvíli více než šestiminutový náskok a udržela ho skoro až do závěrečného stoupání. Tam už je ale peloton pohltil a finální druhý výjezd na Pustevny zamíchal pořadím.

Hirt byl hodně aktivní, pomáhal ve výjezdu týmovým kolegům, ale ve finále už nestačil. „Chtěl jsem být trochu výš, ale dnes to bylo hodně o týmové spolupráci. Je skvělé, že máme vítěze a dalšího jezdce na třetím místě,“ hodnotil.

„Taktika před závodem byla daná, že pojedu na kluky, Rota byl hodně aktivní a nakonec to dotáhl až do konce. Mám radost, týmově jsme na tom dobře, to je hlavní,“ dodal.

V sobotu čeká závodníky královská etapa z Moravské Třebové na Dlouhé stráně, které se pojedou dokonce dvakrát. Jezdci nastoupají celkem 2730 metrů, vesměs v druhé polovině 150 kilometrů dlouhé etapy.

„Bude to náročné, ale defenzivně nepojedeme, určitě zase budeme jako tým chtít vyhrát a udržet žlutý trikot, já chci být rovněž hodně vepředu. A je třeba ještě doplnit ty stupně vítězů druhým místem,“ přál si s úsměvem Hirt, jenž bude v příštím roce nově jezdit za špičkový tým Quick Step.