Hned v úvodním bodovacím závodě zahájila svoji skvělou sérii Karolina Karasiewicz, když suverénně zvítězila před krajankou Oliwií Majewskou a třetí Petrou Ševčíkovou, která tak udělala radost českým fanouškům. Ve stejném disciplíně mužů byla k vidění parádní bitva, na jejímž konci se z vítězství radoval rumunský závodník Daniel Crista. Na druhém místě mužské bodovačky dojel Calvin Dik z Německa a třetí místo obsadil Polák Szymon Krawczyk.

Další čtvrteční disciplínou byl pro ženy i muže závod ve scratchi. V ženách ho ovládla další polská reprezentantka Nikola Wielowska, doprovázena na stupně vítězů druhou Alžbětou Bačíkovou ze Slovenska a třetí Verenou Eberhardt z Rakouska. V mužském scratchi vybojoval vítězství Adam Wozniak z Polska před kazašskou dvojicí Alisher Zhumakan a Artyom Zakharov.

Madison žen ovládli polské reprezentantky Karasiewicz-Plosaj. Na stříbrný stupínek vystoupila dvojice závodníků z Německa a třetím místem potěšili Češky Petra Ševčíková a Hana Heřmanovská. Madison mužů patřil dánské dvojici Rasmus Lund Pedersen a Niklas Larsen, před Argentinci Lezica-Ruiz, na třetí příčku se skvělým výkon dostali mladí čeští cyklisté Adam Křenek-Štěpán Široký.

Junioři bojovali v omniu, kde zvítězil Jan Podařil z Dukly Praha, před domácím Vojtěchem Soukupem a dalším duklákem Kryštofem Králem.

Memoriál

Program závodu GP Prostějov-Memoriál Otmara Malečka byl naplánován na pátek a sobotu.

První disciplínou pro kategorie mužů a žen byl cyklistický víceboj, tedy omniu. Mezi ženami svoji skvělou formu potvrdila Karolina Kasiewicz, kterou na stupně vítězů doprovodily její reprezentační kolegyně Nicol Plosaj a Oliwia Majewska.

V mužích ukázal svoji cyklistickou kvalitu a sílu dánský reprezentant Rasmus Lund Pedersen, který byť jako solitér ve startovním poli, nedal nikomu ze soupeřů šanci a zvítězil. Na pódium s ním vystoupali ještě Polák Majewski a Kazach Zakharov.

Ve scratchi juniorů zvítězil Jan Podařil, který přidal i vítězství se svým týmovým parťákem v madisonu. Mezi juniory si výborně vedl i prostějovský Vojta Soukup. Ve scratchi Vojta vybojoval bronzový stupínek a v madisonu si společně s klubovým kolegou Ondřejem Pokorným přijeli pro druhé místo.

Při sobotním klání byli diváci mimo dospělých kategorií svědky také velmi atraktivních bojů v závodě juniorského omnia, které opět opanoval zástupce pražské Dukly Kryštof Král. Na druhé pozici ho následoval, po tři dny velmi dobře závodící, domácí Vojta Soukup a na třetí místo se v závěrečné bodovačce propracoval zástupce Favoritu Brno Matyáš Muroň.

Ženy sobotní program zahájili bodovacím závodem a v něm potvrdila svoji suverenitu Karolina Karasiewicz. Polky však okupovaly i stříbrný a bronzový stupínek. V bodovacím závodu žen se blýskla i domácí, věkem teprve juniorka, Patricie Müllerová. Patricie se ve výsledkové listině zařadila hned za trojicí polek na nepopulární čtvrté místo.

Třídenní program žen končil madisonem a jak jinak, pro vítězství si přijela Karolina Karasiewicz společně s Nikol Plosaj. Na druhém místě potěšila česká dvojice Ševčíková-Heřmanovská a třetí místo si z Prostějova odvezla dvojice Italek Affatiati-Bonzanini.

Sobotní scratch mužů ovládl polský závodník Filip Prokopyszyn. Na druhém místě se velmi překvapivě, ale zaslouženě umístil prostějovský Petr Kovařčík, který za sebou ve spurtu nechal jak třetího Maďara Bertholda Drijvera, tak celý zbytek startovního pole. Madison mužů, jedoucí se tradičně jako Memoriál Otmara Malečka, pro se sebe získali v Prostějově skvěle jedoucí Poláci ve složení Filip Prokopyszyn-Szymon Krawczyk. Na druhém místě se umístila dvojice Kazachstánu Zakharov-Dinmukhametov, před Argentinci Lezica-Ruiz.

Vzhledem k tomu, že z letošního ročníku vypadly závody sprinterů, otevřel se pořadatelům prostor k zařazení závodů pro nejmladší adepty dráhové cyklistiky. Žákyně, žáci, kadetky a kadeti si tak mohli zazávodit v netradičním dvoudenním omniu složeného ze šesti disciplín. Vítězství si z prostějovského velodromu odváží v žačkách Emílie Jarošová z Dukly Brno, zatímco mezi žáky byl po dvou dnech nejšťastnější Ondrej Sobota z CK Olympic Trnava. Závod kadetek ovládla v dresu pořádajícího klubu Alice Mikulášková a ve stejné věkové kategorii chlapců si užil pocit vítěze Filip Richter z Favoritu Brno.

Každým rokem putuje výtěžek z dobrovolného vstupného a tomboly na onkologické oddělení fakultní nemocnice Olomouc. V letošním roce převzal primář MUDr. Karel Cwiertka z rukou dcery Otmara Malečka Kateřiny šek ve výši dvacet tisíc korun.

„Srpnové mezinárodní závody jsou pro nás vždy vrcholem organizační činnosti. Nejinak tomu bylo také v letošním roce. Trochu jsme bojovali s termínovými kolizemi. Jak to tak bývá, tak nakonec je všechno zlé pro něco dobré. Do uvolněného času jsme zařadili závody nejmladších kategorií a troufám si tvrdit, že při vyhlašování na pódiu měli nejhlasitější ohlas. A to, alespoň pro mě, za to stojí. Nicméně, zejména závody vytrvalců mužů měli světovou úroveň.“ Shrnuje krátce ředitel závodů Michal Mráček.

Autor: Michal Mráček