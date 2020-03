„Na to, že jsme s Nymburkem hráli o pár bodů, jsme měli zbytečně moc dorosteneckých ztrát,“ mrzelo kapitána hanáckého celku Lukáše Palyzu. Jeho tým v nadstavbové skupině Kooperativa NBL prohrál potřetí v řadě. Olomoucká hala Čajkaréna se kulisou velké výhry domácích bohužel ani tentokrát nestala.

Jak se vám hodnotí prohra o 17 bodů s nejlepším českým klubem?

Měli jsme hodně dobrou druhou čtvrtinu, kdy jsme přinutili Nymburk ke ztrátám a chybám, díky čemuž jsme se vyškrábali zpátky na slušné skóre. Na můj vkus jsme ale měli ve druhém poločase, na to, že hrajeme s Nymburkem o pár bodů, strašně moc dorosteneckých ztrát. Vyhodíme balon a hodíme jej soupeři do rukou, to se nemůže stávat, to Nymburk běžně trestá. Dneska to až tolik netrestal, takže se toho dalo využít. Ale nebyli jsme dostatečně agresivní a přesvědčiví v těch klíčových momentech. Bylo vidět, že jsme jim to pětkrát hodili do ruky.

Je současné rozpoložení týmu takové, že na vítězství proti Nymburku nemá?

Ten zápas to asi ukázal, ale já z té druhé čtvrtiny mám fakt dobrý pocit a byly tam i dobré momenty ve druhém poločase. Musíme se vyvarovat těch chyb. Musíme si přiznat, že tým od startu sezony přišel o tři hráče základní sestavy. Všichni byli považovaní za klíčové. Teď tady máme nové kluky a to samozřejmě nejde lusknutím prstu, aby si tým rozuměl úplně optimálně. Ztráty zřejmě pramenily právě z toho. Musíme na tom pracovat. Takové momenty a zápasy, jako ten s Nymburkem, nás mohou posunout jedině dopředu.

Přijít o tři klíčové hráče, to je pro basketbalový klub malá sportovní katastrofa, že?

Samozřejmě ještě o to víc pro nás, když nejsme v pozici Nymburka, který si může například dovolit přijet na ligu bez Bohačíka, někdy bez dalších klíčových hráčů a stále vyhrává. Nás každé takové oslabení bolí dvojnásob. Je to vidět, ale věřím, že noví kluci se brzo zapracují. Už tam jsou místy pěkné momenty. Máme ještě nějakých osm zápasů nadstavby, takže věřím, že ještě něco povyhráváme a na play-off budeme v plné síle.

U Kouřila s Morganem šlo o zranění, což je smůla. V případě Douglase to ale byla z jeho strany rána pod pás. Jak jste osobně vnímal odchod svého parťáka z minulé úspěšné sezony?

Lidský faktor, co se s tím dá dělat. On to nezvládl, má složitou situaci jak osobně, tak i za mořem. Z jeho strany je to samozřejmě na náš klub takový podraz, protože se to dalo řešit jinak. Ale co se dá dělat, o už je dva měsíce pryč, hodili jsme to za hlavu a s tím už jsme se naučili žít. Vstup do nadstavby byl dobrý, porazili jsme Svitavy, USK Praha venku, doma Děčín a ukázali jsme, že těžké zápasy dokážeme zvládat i bez něj. Už bych se asi k Douglasovi zbytečně nevracel.

Jak hodnotíte tři nové americké basketbalisty. Jsou to velké posily a plnohodnotné náhrady?

Všichni jsou úplně jiní než Douglas. Nejužitečnější hráč minulé sezony, to se samozřejmě nahradit nedá, to by se hledalo hodně dlouho, než bychom takového hráče našli. Ale L. J. Rose je rozehrávač, který má slušnou ruku, umí dát trojku, solidně rozdává balon. KJ Arrington přišel z Jindřichova Hradce a tam byl nejlepší střelec. Líbí se mi, s jakou hraje energií, chodí na útočný doskok, snaží se běhat. Duke Shelton je mladší kluk, podkošový hráč, který až trochu nabere zkušeností, tak bude hrát velice dobře. Pod košem má skvělé atletické parametry.

Nehážete tedy flintu do žita a pokusíte se zopakovat loňský úspěch?

Samozřejmě se nedá vzdávat se. Pořád tady máme slušné hráče a co si budeme povídat, ostatní týmy taky nejsou v nějak zářivé formě, každý má nějaké své problémy, takže kdo se s těmi problémy vyrovná nejlíp, bude zase na konci usmívat. Doufám, že tam budeme my.

Stihne se tým ideálně sehrát do play-off?

Je to těžká otázka, záleží na herní inteligenci každého hráče, jak rychle zapadne. Těch deset zápasů to většinou bývá, než si hráči na sebe zvyknou a zjistí, co funguje a co nefunguje. Jsem rád, že když už nás to potkalo, tak aspoň deset patnáct zápasů před play-off a ne třeba dva dny před play-off. To by pak bylo hodně těžké dávat nějak do kupy.