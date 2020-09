Hráč prostějovského klubu Jiří Lehečka byl před čtvrtfinálovým zápasem opatrný. „S Filipem jsem trénoval a vím, jak umí dobře zahrát,“ přiznal. Jenže na kurtu jasně dominoval český mladík, poslední domácí zástupce v pavouku dvouhry.

„Dneska jsem ho k ničemu nepustil,“ pochvaloval si Lehečka do kamery České televize po svém premiérovém postupu do semifinále turnaje kategorie challenger.

Oba dva sety měl Lehečka jasně ve své režii, v obou ztratil jen jediný gem. „Bylo to dobré, dneska mi tam toho padalo dost. Byl jsem soustředěný od začátku až do konce. Dobře jsem servíroval, to byl základní kámen Jsem rád, že jsem to takhle zvládl,“ vyprávěl Lehečka, který byl před startem Czech Open na 562. pozici světového žebříčku.

Jeho tažení prostějovským turnajem tak nekončí. K zisku skalpu Portugalce Frederica Ferreiry Silvy a Srba Nikoly Milojeviče přidal třetí vítězství nad soupeřem z druhé světové stovky. „Jsou to hráči, kteří už na challengerech odehráli strašně moc zápasů. O to víc je cenný každý takový skalp. Jsem rád, že jsem dostal volnou kartu a myslím, že se s tou šancí snažím naložit co nejlépe,“ řekl Lehečka ke svému vystoupení na domácím turnaji.

V pátečním semifinále na Lehečku čeká možná dosud ten nejtěžší protivník – šestý nasazený Polák Kamil Majchrzak, který už byl ve světové stovce. Pokud ale český mladík předvede podobný výkon jako ve čtvrtek, Czech Open by znovu po třech letech mohlo vidět domácího tenistu ve finále dvouhry.

MONETA Czech Open

Dvouhra, čtvrtfinále:

Lehečka (ČR) – Horanský (SR) 6:1, 6:1, Majchrzak (6-Pol.) - Vukic (Aus.) 6:4, 6:1, Andújar (1-Šp.) - Kovalík (SR) 6:2, 7:6(3), Travaglia (3-It.) - Kližan (SR) 3:6, 6:2, 6:1.

Čtyřhra, semifinále:

Kolář, Rosol (ČR) - Arends, Pel (4-Niz.) 6:1, 1:6, 10:7, Balaji, Sharan (Ind.) - Poljak, Svrčina (ČR) 6:1, 7:5.

Páteční program:

Centr (11.00):

Lehečka - Majchrzak, následuje: Andújar - Travaglia, Kolář, Rosol - Balaji, Sharan.