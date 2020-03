„Ze začátku jsem nonstop sledoval zprávy a vývoj situace, teď už spíš sleduju sociální sítě. Se seriály čekám až na manželku, protože si myslím, ze to jen tak neskončí,“ říká Pospíšil.

Proč jste se rozhodl, že se po návratu z turnajů v Egyptě raději izolujete?

Do povinné karantény jsem nastoupit nemusel, nebyl jsem v rizikových zemích, ale vstoupil jsem, jak tomu sám říkám, do dobrovolné karantény. Manželka má za sebou dvě těžké nemoci s rakovinou, takže patří mezi rizikovější skupinu. Proto se dcerou se odstěhovaly k její mámě. Neměl jsem žádné příznaky nemoci a původně jsme se domluvili, že se vrátí po týdnu, ale po shlédnutí reportáže o boxerovi Konečném jsme se rozhodli, ze aspoň těch čtrnáct dnů vydržíme. S nikým se vůbec nestýkám a vždy si jdu jednou za den dát vycházku nebo výběh na Hloučelu, abych se nějakým způsobem lehce provětral.

Jak se snažíte v domácích podmínkách odreagovat? Na Facebook jste dával videa, jak si pinkáte doma o zeď. Překonáváte rekordy?

Lehce posiluji a cvičím. Dávám si ta „nebíčka“. O žádné rekordy se nesnažím, ale každý den přidávám padesát navíc (usmívá se).

Je to psychicky náročné být sám doma a bez rodiny?

Situace není moc lehká pro nikoho. O to víc, když celé dny musíte trávit sám doma. Ze začátku jsem nonstop sledoval zprávy a vývoj situace, teď už spíš sleduju sociální sítě a hraji různé hry na mobilu. Naštěstí v dnešní době není složité se zabavit. Se seriály čekám až na manželku, protože si myslím, ze to jen tak neskončí.

V únoru jste oslavil 39. narozeniny, ale přesto už máte na kontě další finále z turnaje ITF. Na plánech pokračovat v kariéře se tedy nic nemění?

Mé plány se určitě nemění. Finále mě ještě o to víc posílilo. Ale těžko říct, co se teď vůbec bude dít.

Jak jste spokojen se zlepšením svého svěřence Vítka Kopřivy, který si dokonce poprvé vysloužil pozvánku do daviscupového týmu?

Jsem celkem spokojený. Dokázal porazit slušné hráče a uhrál slušné výsledky na jeho méně oblíbeném povrchu. Rád bych ho už viděl samozřejmě výš, ale důležité je, že jde postupně nahoru. Za pozvánku do Davis Cupu jsem za něj rád. Už jenom být součástí týmu, je pro něj nová a hlavně super zkušenost.

Mrzí vás hodně, pokud přijdete o většinu antukové sezony?

Ano, protože Víťa měl slušně rozjetou sezonu a měly přijít turnaje na jeho oblíbenější antuce. Ale pokud se vůbec tento rok začne, tak věřím, že většina turnajů se posune na konec léta, takže uvidíme, jak to všechno vlastně bude.

Jak často spolu teď komunikujete a jak plánujete jeho trénink?

Momentálně nic neplánujeme a netrénujeme, není kde. Nevím, jestli se třeba nenechal inspirovat aspoň těmi mými „nebíčky“ (smích). Individuálně se připravuje aspoň po kondiční stránce, dostává plány od kondičního trenéra. Jinak jsme v každodenním kontaktu na společném tenisovém chatu, tam řešíme aktuální situaci.

Ředitelka Czech Open Petra Černošková prohlásila, že prostějovský challenger bude chtít zorganizovat klidně i v pozdějším termínu. Rád byste na domácím podniku opět startoval?

To je příznivá zpráva. Pokud bude možnost, tak si ho rád opět zahraju, ale bude pro mě těžké se dostat do čtyřčlenné kvalifikace. Ale určitě to vyzkouším a budu číhat, jestli se dostanu na kurt. Pokud bych se dostal, tak snad bude příznivější los než minuly rok… (loni v 1. kole narazil právě na Víta Kopřivu, pozn. red.).