Dráhoví cyklisté v Prostějově zažívají medailové léto. Po úspěšném mistrovství Evropy v nizozemském Apeldornu pokračovali v medailových žních i na světovém šampionátu juniorů v Egyptě. Radovan Štec si přivezl z Káhiry duhový dres juniorského šampiona v omniu i další dvě stříbra. „Já vlastně ani nevím co říci… Ještě jsem to všechno v hlavě nezpracoval,“ přiznal na tiskové konferenci po návratu domů.

Prostějovští cyklisté sbírali úspěchy na mistrovství světa v Egyptě. Radovan Štec s duhovým dresem pro mistra světa. | Foto: TUFO PARDUS Prostějov

Štec byl nejúspěšnějším českým dráhařem. Vedle omnia získal stříbro v bodovacím závodě a společně s Matyášek Koblížkem také stříbro v madisonu. „Vždy se snažím závody režírovat, tvořit a nečekat co udělají soupeři. Dělám to i na závodech u nás v menší konkurenci. Řekl jsem si tedy, že do toho půjdu stejně i na mistrovství světa a hned od začátku bodovacího závodu jsem jel velmi aktivně. Neustále jsem útočil, nastupoval a byl hodně času v úniku,“ řekl Štec.