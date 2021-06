Zatímco sobotní tréninky předčasně ukončil déšť a kroupy a závodníci obětovali kvůli bezpečnosti a pošetření pneumatik druhé jízdy, nedělní závody se odjely bez problémů.

A velkou radost z toho mohli mít hlavně italští jezdci Merli a Faggioli, kteří ovládli první tréninkové kolo i nedělní závod. Vítězný Merli navíc překonal traťový rekord a zapsal ve druhém měřeném pokusu čas 2:39.88.

„Až“ se stříbrnou medailí se musel spokojit jedenáctinásobný mistr Evropy a držitel čtrnácti titulů v národním šampionátu Simone Faggioli. V součtu obou jízd ztratil na vítězství téměř půl sekundy.

Za oběma jezdci se následně vytvořila velký odstup. Českým fandům to ale nikterak nevadilo, protože s více než jedenácti sekundovou ztrátou skončil třetí šternberský rodák Petr Trnka, který navázal na fantastickou jízdu z tréninku, v němž byl také třetí. Na stupně vítězů se navíc dostal jako teprve druhý místní jezdec od zařazení závodu do seriálu ME v roce 1981. Jako prvnímu se to povedlo v roce 2018 Václavu Janíkovi z Hnojic.

Českou radost následně ještě znásobil čtvrtý Miloš Beneš, který navíc v druhé jízdě stanovil nový český traťový rekord časem 2:45.66. Na medaili ztratil v celkovém čase sekundu a půl.

Konečné pořadí

1. MERLI Christian 5:21.44

2. FAGGIOLI Simone +0.47

3. TRNKA Petr +11.10

4. BENEŠ Miloš +12.62

5. DEGASPERI Diego +15.98

6. PETIT Sebastien +22.92

7. BORMOLINI Fausto +33.90

8. VÍTEK Petr +39.75

9. VONDRÁK Martin +50.78

10. JANÍK Václav +50.79

11. NAPIONE Renzo +55.14

12. MICHL Dan +58.09