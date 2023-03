Před krátkou víkendovou přestávkou, v níž se odehraje finálový turnaj Českého poháru, odehrají basketbalisté ještě jedno ligové kolo. V rámci nadstavbové skupiny A2 se hráči BK Redstone Olomoucko představí na půdě pražské Slavie. Střetnutí se hraje dnes od 18.30 hodin.

Basketbal: Olomoucko - Hradec Králové | Foto: Deník/David Kubatík

„V průběhu sezony jsme se Slavií už třikrát prohráli, budeme se snažit bilanci vzájemných zápasů vylepšit. Je to poslední možnost, jak zdramatizovat boj o poslední postupovou pozici do předkola play–off. I pro soupeře je to z tohoto důvodu hodně důležitý zápas. Utkání bude mít jistě zajímavý náboj. Pokud chceme uspět, nemůžeme si dovolit výpadek, jako ve druhé čtvrtině v minulém ligovém kole proti USK Praha,“ uvědomuje si trenér BK REDSTONE Olomoucko Tihomir Bujan.

