Olomoucko prožívá nepovedené období na začátku sezony. Šestkrát v řadě prohrálo, a navíc táhne sérii tří domácích nezdarů. Tu bude chtít změnit v moravském derby proti basketbalistům Brna, se kterými se střetne ve středu 20. října od 18 hodin.

Olomoucko (v červeném). Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Widenka

„Zatím se nám doma nedaří, jak jsme si představovali. Potřebujeme už na vlastní palubovce zabrat. Brno rozhodně není lehký soupeř, v naší situaci se na to ale nemůžeme ohlížet,“ uvědomuje si kouč BK REDSTONE Robert Skibniewski. „Bude to hodně složité, protože soupeř získal kvalitní zahraniční posily a má sestavu dobře poskládanou. Zkušené hráče doplňují nadějní mladíci. Velkou kvalitu mají rozehrávači. Pokud ovšem dáme do zápasu srdce, máme šanci,“ míní Skibniewski.