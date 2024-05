Již 31. ročník tradičního prostějovského challengeru UniCredit Czech Open letos proběhne od 3. do 8. června a opět bude velkým tenisovým svátkem. Na kurtech by se mohli představit daviscupoví reprezentanti Tomáš Macháč nebo Jakub Menšík. Bude záležet na výsledcích na pařížském Roland Garros, protože v Prostějově se bude hrát ve druhém týdnu antukového grandslamu. Titul bude ohajovat domácí Dalibor Svrčina.

Závěrečný den UniCredit Czech Open 2023 v Prostějově. Exhibice Tomáš Berdych - Jakub Menšík | Foto: Deník/Ivan Němeček

Text: Tomáš Cibulec

„Světový okruh je teď velice náročný a tenisty provází řada zranění. Myslím, že i tak je pole silné a atraktivní, máme v něm spoustu hráčů, kteří mají něco za sebou, i mladí tenisté, kteří se derou nahoru,“ říká ředitelka UniCredit Czech Open Petra Černošková. Z první světové stovky se přihlásili Japonec Jošihito Nišioka a Argentinec Pedro Cachín. Mezi další zajímavé hráče patří Slováci Alex Molčan s Jozefem Kovalíkem, Francouz Lucas Pouille nebo Srb Laslo Djere. „Startovní listina se bude ještě měnit, ale jsem ráda, že se zúčastní hlavně čeští a slovenští hráči,“ dodává šéfka turnaje.

Také do čtvrté dekády vstoupí prostějovský challenger s podporou tradičních partnerů. „Spojení Czech Open a UniCredit Bank vnímám kladně, určitě chceme podporovat i v této složité době sport. Pro nás je to prestižní spojení tenisového sportu s naší značkou a věřím, že to bude i divácky velmi zajímavé, a turnaj bude mít stejně jako loni výbornou úroveň. Navíc čeští tenisté se v posledním období tlačí nahoru,“ prohlásil Jakub Dusílek, předseda představenstva a generální ředitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Podpora bankovního ústavu je pro turnaj klíčová i z pohledu majitele pořádající TK PLUSMiroslava Černoška. „Pro nás bylo rozhodující, že se v roce 2022 po čtyřech letech vrátila tato prestižní banka na tenisovou scénu, byl to skvělý návrat a pro mě jednoznačně srdeční záležitost. Skoro všechny tenisové roky jsem prožil s Živnostenskou bankou, později s Unicredit Bank. Jsem rád, že jsme se vrátili k názvu UniCredit Czech Open. Turnaje se od začátku zúčastňovali vedle zajímavých zahraničních hvězd tenisté slovenského a českého daviscupového týmu, a to bylo vzhledem k působení UniCredit Bank v obou republikách určitě zajímavé,“ uvedl Černošek.

Mezi velké ozdoby by mohl patřit Tomáš Macháč, aktuálně pětačtyřicátý hráč žebříčku ATP a loňský finalista UniCredit Czech Open. „Pokud vypadnu v Paříži, jsem připraven do Prostějova dorazit. Budu hrát i grandslamovou čtyřhru. Uvidíme, jak to půjde,“ potvrdil možnost startu na antukovém challengeru Macháč, který prožívá nejlepší sezonu v kariéře a letos postoupil například do čtvrtfinále na Masters v Miami.

Hlavní část turnaje odstartuje 3. června finálovými duely kvalifikace a úvodními zápasy 1. kola. Finálový program proběhne na žádost ATP kompletně v sobotu 8. června. V 10 hodin začne exhibice smíšené čtyřhry, následovat budou finálové střetnutí v deblu a singlu. „Je to změna, finálový program bude opravdu nabitý. Věřím, že si to diváci užijí,“ doufá ředitelka UniCredit Czech Open Petra Černošková.

Finálový den zahájí hvězdná exhibice

Také v rámci 31. ročníku UniCredit Czech Open proběhne velká tenisová exhibice. Ta letošní proběhne ve znamení smíšené čtyřhry a bude mít opět hvězdné obsazení. Lucie Šafářová s Tomášem Plekancem vyzvou dvojici Kristýna Plíšková, Jan Koller.

„Bude to pro mě velká čest, protože jsem velký tenisový fanoušek. Věřím, že to bude velká zábava, která se lidem bude líbit, a současně doufám, že Kristýně na kurtu trošku pomůžu,“ těší se do Prostějova Jan Koller, bývalý skvělý fotbalový reprezentant, který nastoupí po boku Kristýny Plíškové. Úspěšná tenistka si dala od tenisu pauzu kvůli mateřství, před sedmi lety se ale dostala na pětatřicáté místo žebříčku WTA.

Na druhé straně bude Lucie Šafářová, jedna z prostějovských legend. Bývalá světová pětka, olympijská medailistka, finalistka Roland Garros nebo čtyřnásobná vítězka Fed Cupu bude hrát po boku manžela Tomáše Plekance, trojnásobného medailistu z hokejových světových šampionátů, který v NHL odehrál 1000 a jeden zápas.

„V Prostějově jsem toho zažila hodně a moc ráda se vrátím tam, kde jsem udělala své první velké krůčky. Sama jsem zvědavá, jak nám to půjde, ale myslím si, že především Tomáš bude díky rychlým reakcím na síti, vážně dobrý,“ míní bývalá elitní tenistka Lucie Šafářová.

Sportovní program UniCredit Czech Open 2024

Neděle 4. 6. 10:00 Kvalifikace dvouhry

Pondělí 5. 6. 10:00 Kvalifikace dvouhry

1. kolo dvouhry

Úterý 6. 6. 10:00 1. kolo dvouhry

1. kolo čtyřhry

Středa 7. 6. 10:30 2. kolo dvouhry

Čtvrtfinále čtyřhry

Čtvrtek 8. 6. 11:00 Čtvrtfinále dvouhry

Čtvrtfinále čtyřhry

Pátek 9. 6. 11:00 Semifinále dvouhry

Semifinále čtyřhry

Sobota 10. 6. 11:00 Finále dvouhry

Finále čtyřhry

VSTUP NA VŠECHNY DNY ZDARMA.

Doprovodné akce UniCredit Czech Open 2024

Pondělí 3. 6. 9:00 Dětský den s UniCredit Bank, náměstí T.G.M. v Prostějově

Pátek 7. 6. 10:30 Den UniCredit Bank včetně tenisového turnaje čtyřher

Sobota 10. 6. 10:00 Exhibice Lucie Šafářové s Tomášem Plekancem a Kristýny Plíškové s Janem Kollerem

• po skončení finále dvouhry proběhne autogramiáda účastníků exhibice a finále čtyřher