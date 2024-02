Obrovský, vyrovnaný a nadměrně dlouhý boj, to zejména přinesl duel 23. kola extraligy žen mezi ostravskými a prostějovskými volejbalistkami. Papírově silnější vékáčko venku nedokázalo přehrát domácí soubor, naopak přišlo o výhodu vedení jedna nula na sady, nakonec po téměř dvou a půl hodinách podlehlo bez jediného získaného bodu do tabulky. Což znamenalo pokles ze druhého na třetí místo.

Volejbal: Prostějov - Olomouc (25.1.2024) | Foto: Jan Steiner

„Gratuluji Ostravě k vítězství, protože bojovala a místy se štěstí naklánělo na její stranu. Nemohu říct, že my bychom nebojovali, právě naopak. Ale v klíčových momentech - například v koncovce druhého setu, jsme selhávali," komentoval zápas po jeho skončení prostějovský kouč Michal Matušov.

V zahajovací části hrály Hanačky do stavu 7:11 velice dobře. Daly dvě tříbodové série při servisech Milice Tošič (2:1 - 2:4) i Simony Bajusz (6:6 - 6:9), výborně blokovaly a měly navrch. Potom přišel jejich klasický výpadek v podobě pěti ztracených výměn za sebou na 12:11, čímž se začínalo vlastně odznovu. Povzbuzené soupeřky šly nahoru 16:14, naštěstí se vékáčku od té chvíle podařilo překonat herní útlum. A zbytek sady úspěšně zvládnout. Klíčové bylo jak odskočení z 19:19 na 19:22 při účinném podání Kláry Faltínové, tak uhlídání těsného závěru - 23:25.

Druhé dějství mělo naprosto vyrovnaný průběh. Skóre se často přelévalo ze strany na stranu v minimálních odstupech, přičemž oba týmy střídaly skvělé momenty s lacinými chybami. Rovnocenná bitva dospěla až k dramatické koncovce, kde hosté otočili z 23:22 na 23:24 a měli setbol. Ten však neproměnili, zatímco domácí pak svůj třetí ano - 28:26.

„Bylo to stále stejné. Čapneme míč, máme dohrávku, třikrát to namažeme do bloku a nedostaneme se tak z těžké situace. Do toho pokazíme servisy, což rozhodlo o výsledku právě druhé sady," pokračoval prostějovský lodivod.

Sedmá posila Prostějova. Do obrany dorazil bývalý sigmák Štěrba

Ani zkraje třetího dílu to nevypadalo, že by se na vyrovnanosti mače mělo něco zásadního změnit. Než přišla za stavu 6:5 na servis kapitánka Bajusz. S parťačkami vzápětí vystřihly do té doby nejlepší pasáž a utekly na 6:11, to jim zajistilo nemalou výhodu. Bohužel ani ta nestačila. Severomoravanky s přibývajícím časem stále víc tlačily, prostějovský kolektiv naopak chyboval. A nejprve o náskok přišel (10:15 - 14:15), aby novým zhoršením pustil družstvo TJ do vedení 23:21, jež ve finiši uhájilo - 25:23.

Matušovovým svěřenkyním tradičně chyběla větší stabilita výkonu, citelná byla hlavně neschopnost získávat dlouhé rozehry vinou častého neproměňování protiútoků po kvalitně ubráněných balónech. Protivnice projevovaly v daném ohledu víc šikovnosti a vytrvalosti, dokázaly trestat různá zaváhání VK. Přesně v tomhle duchu vypadal vstupní úsek čtvrté periody, kde favoritky nabraly mírnou převahu (1:3 - 4:6) a zanedlouho ji dalším propadem rychle prošustrovaly (9:7). Ani ve zbytku střetnutí žádné trvaleji razantní pozvednutí hry ze strany hanácké party přes veškerou obří snahu nepřišlo, tudíž nadšeně bojující + o kousek lepší ostravská družina i s trochou štěstí zaslouženě zvítězila - 27:25 a 3:1.

„Celkově to dnes byl boj, i ve třetím a čtvrtém setu se šlo do koncovky a vždy, když jsme si utkání mohli přiklonit na svou stranu, tak jsme ty bodové útoky nedohráli,“ uzavřel Michal Matušov.

Text: Marek Sonnevend.

TJ Ostrava - VK Prostějov 3:1 (-23, 26, 23, 25)

Rozhodčí: Peloušek a Olt.

Čas: 136 minut.

Diváci: 250.

Ostrava: Mikelová, Jedličková, Skřivanová, Kojdová, Hadáčková, Kašparová. Libero: Slavíková. Střídaly: Z. Látalová, Jakuškina, Jasečková. Trenér: Zdeněk Pommer.

Prostějov: Faltínová, Löff, Tošič, Meidlová, Trnková, Bajusz. Libero: Pállová. Střídaly: M. Smolková, Bažó, J. Smolková. Trenér: Michal Matušov.