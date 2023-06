Výbornou středu prožili na antukovém challengeru v Prostějově čeští tenisté. Čtyři z pěti domácích borců postoupili do čtvrtfinále singlu.

Jakub Menšík na prostějovském challengeru UniCredit Czech Open 2023 | Foto: Deník/Ivan Němeček

Vynikajícím výkonem se opět prezentoval 17letý prostějovský talent Jakub Menšík (240.), který ztratil pouhých pět gemů s nasazenou trojkou, Argentincemm Bagnisem (124.).

„Soupeř byl starší, zkušený, nějaká léta se pohyboval kolem padesátého místa světového žebříčku. O to cennější výhra,“ pochvaloval si Menšík, který zatím působí na turnaji suverénním dojmem.

„Trénuji na těchto kurtech skoro celý život. Jsem s nimi sžitý. Domácí pohoda, užívám si to. Fanoušci byli na mé straně. Myslím si, že to soupeře trošku frustrovalo,“ věří Jakub Menšík.

Ten má před sobotním finále dvouhry nastoupit do exhibičního utkání proti Tomáši Berdychovi. Pokud ale bude v podobných výkonech pokračovat, kdo ví, jestli organizátoři nebudou muset hledat náhradu.

Jakub MenšíkZdroj: Deník/Ivan Němeček

Lehečku čeká Slovák

Dál jde i turnajová jednička Jiří Lehečka. S Nizozemcem Jelle Selsem (169.) se ale potrápil o něco více než v prvním kole s Hardtem z Dominikánské republiky. Po dvou hodinách zvítězil 7:6(3) a 6:3.

„Zápas byl vyrovnaný od začátku do konce a měl své kvality. Naštěstí jsem já ten, kdo se může radovat z výhry,“ oddechl si 41. hráč světového žebříčku.

V cestě do semifinále se mu do cesty ve čtvrtek postaví Slovák Lukáš Klein (133.).

„Očekávám těžký zápas, který opět nebude jednoduchý. Je to slušný hráč, který hraje aktivně rychlou hru, umí jít na síť. Řekl bych, že se naše hry lehce podobají. Věřím, že já jsem ten zkušenější a budu schopný předvést maximum a Lukáše porazit,“ věří Lehečka.

Dál nešel pouze Bartoň

Nejsuverénnější z Čechů byl ve 2. kole Tomáš Macháč (127.). Ten z kurtu smetl Maďara Valkusze (225.) v poměru 6:2 a 6:0. Čtvrtým postupujícím je Dalibor Svrčina (232.), kterému po pěti gemech za stavu 4:1 vzdal Švéd Elias Ymer (155.).

Jediným neúspěšným českým borcem středečního programu tak zůstal kvalifikant Hynek Bartoň (717.), který nestačil ve třech setech na bulharského tenistu Dimitara Kuzmanova (208.).

Osmifinále dvouhry: Facundo Bagnis (ARG, 124.) – JAKUB MENŠÍK (240.) 2:6, 3:6, Roman Andres Burruchaga (ARG, 251.) – Harold Mayot (FRA, 199.) 6:4, 6:4, JIŘÍ LEHEČKA (41.) – Jelle Sels (NED, 169.) 7:6(3), 6:3, Emilio Nava (USA, 242.) – Lukáš Klein (SVK, 133.) 3:6, 2:6, TOMÁŠ MACHÁČ (127.) – Maté Valkusz (HUN, 225.) 6:2, 6:0, Francisco Comesana (ARG, 241.) – Zsombor Piroš (HUN, 125.) 7:6(8), 4:6, 6:0, DALIBOR SVRČINA (232.) – Elias Ymer (SWE, 155.) 4:1 skreč, HYNEK BARTOŇ (717.) – Dimitar Kuzmanov (BUL, 208.) 6:2, 3:6, 1:6

Čtvrteční program dvouhry na centrálním dvorci:



[WC] J. Mensik (CZE) vs [Alt] D. Svrcina (CZE) 11.00, následuje:

[1] [WC] J. Lehecka (CZE) vs [6] L. Klein (SVK)

D. Kuzmanov (BUL) vs [SE] F. Comesana (ARG)

[5] T. Machac (CZE) vs [Q] R. Burruchaga (ARG)