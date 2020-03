Jedná se o GP ČSC VC Olomouckého kraje. Přesto, že Mezinárodní cyklistická unie (UCI) prozatím zrušila závody do konce dubna, pořadatelé nechtějí nic ponechat náhodě a začnou pracovat na alternativní variantě.

Na tradiční silné obsazení domácí i zahraniční špičky v dráhové cyklistice si tak fanoušci, kteří každoročně vytvářejí akci skvělou atmosféru, budou muset počkat minimálně do srpna. UCI prozatím není schopna garantovat přidělení náhradního termínů v rámci mezinárodního kalendáře závodů, kdyby však šlo vše podle plánu, závod by se měl uskutečnit 25. – 26. srpna 2020, tedy bezprostředně před největší událostí dráhové sezóny u nás – Memoriálem Otmara Malečka.

„Všechno zlé je pro něco dobré a v tomto konkrétním případě by mohl náhradní termín závodu zajistit ještě větší prestiž. Dá se očekávat, že závodníci, kteří by přijeli na Malečka, což je závod s velkou tradicí a jménem ve světě, by si rádi program obohatili také o GP ČSC. Pracujeme s různými alternativami, každopádně velkou výhodou pro nás je, že po rekonstrukci velodromu disponujeme ideálními prostory pro to, abychom mohli závodníky hostit i po několik dní a zařadit obě akce za sebou,“ říká ředitel obou závodů Michal Mráček.

V loňském roce se závod dočkal velkého ohlasu, když v rámci boje o olympijské kvóty se na start postavilo několik mistrů Evropy a světa a konkurence byla opravdu veliká. Podobný scénář by se však mohl opakovat i letos: „Tím, že se závody ruší, budou závodníkům body v žebříčku chybět. Myslím si ale, že více než body, bude závodníky motivovat prodat, co v tréninku nadřeli a kvůli nucené pauze nemohli ukázat,“ doplňuje Mráček.

Přípravy na jeden z prostějovských vrcholů sezóny nařízená opatření prozatím nezastaví: „Momentálně usilovně jednáme o změně termínu. Doufáme, že budeme moct brzy přistoupit k dalším krokům jako rozesílání pozvánek, doladění startovní listiny a dalších aspektů, které k organizaci patří. Pokud se vše povede, mohl by Prostějov na závěr léta zažít sportovní týden nabitý skvělými souboji na našem velodromu!“ vzkazuje s optimismem Michal Mráček.