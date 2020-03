Nejdříve závodníky čekal start v jednorázovém závodě, kde se představila šestice René Smékal, Maxim Müller, Bruno Stoček, Marek Dolníček, Jakub Hník, Filip Řeha a Karel Tyrpekl. Po 186 kilometrech závodu International Rhodos GP byl nakonec nejvýše klasifikován Tyrpekl na devatenáctém místě v čase vítěze.

Následně absolvovala sestava Marek Dolníček, Maxim Müller, Filip Řeha, Jakub Hník, Karel Tyrpekl, Bruno Stoček a Tomáš Bárta etapový závod Tour of Rhodos. Ve dvou ze tří etap přitom o sobě dali mladí závodníci vědět! Hned v úvodní etapě dosáhl slibného výsledku Tomáš Bárta, když v hromadném dojezdu protl pásku jako dvanáctý v čase vítěze.

Druhý den toto umístění díky spolupráci celého týmu ještě vylepšil a skončil sedmý. Na skvělém devátém místě se navíc do elitní desítky vešel také Bruno Stoček. Bárta tak figuroval na jedenáctém místě v průběžném pořadí. V poslední etapě se ale někteří závodníci potýkali se zdravotními komplikacemi a na trati se dvěma náročnými kopci byl nejvýše klasifikován opět Bárta, tentokrát na dvaačtyřicátém místě.

„První dvě etapy vyšly nad očekávání, když přihlédneme k tomu, že to byl druhý start a polovina týmu je v kategorii mužů prvním rokem. V té závěrečné to mohli zvládnout trochu lépe pozičně v prvním stoupání. Nicméně je pozitivní, jak rychle se mladí závodníci adaptovali v elitním pelotonu a zároveň plnili své role v týmu,“ komentuje Tour of Rhodos sportovní ředitel Michal Mráček.

Z pohledu přípravy však hodnotí pobyt na Rhodu velice kladně: „Co se týče tréninkové části, všechno se vydařilo. Trénink jsme splnili na sto procent, počasí bylo také dobré. Závody, co tady kluci absolvovali určitě pomohou do startu domácí sezóny, na který už se moc těšíme,“ dodává Mráček.