Prostějovské volejbalistky se po restartu UNIQA extraligy výsledkově trápily. Ani v jednom z pěti utkání nedokázaly bodovat. V rychlém sledu proběhly dvě hladké prohry s Olomoucí, jedna s Libercem, navíc čtyřsetové porážky s KP Brno a Ostravou. Té Hanačky podlehly v sobotním domácím zápase.

Že se vesměs jednalo o souboje s favority soutěže? Na to se hráčky vymlouvat nechtějí. Zdroj: Deník / Jan Pořízek

„Nezáleží na tom, jestli to bylo proti favoritům, nebo ne. Bohužel ještě nejsme sehrané tak, jak bychom měly být. Stále máme ve spoustě činností silné nedostatky,“ přiznává Gabriela Kopáčová.

Mladá volejbalistka absolvovala během covidové pauzy reprezentační kemp. „Byla jsem na dvou soustředěních v Rakousku a v Polsku. Jsem za to ráda, protože cítím, že mě to posunulo zase o kus dál,“ pochvaluje si.

Cenou za tuto zkušenost bylo, že kouč Lubomír Petráš neměl v přípravě na extraligový restart celou dobu tým pohromadě. „Na obou soustředěních se mnou ale byla nahrávačka a do druhého soustředění se k nám připojilo i libero s blokařkou. To je téměř celý pilíř základu,“ vysvětluje Kopáčová.

Jenže úspěšně naskočit zpět do ligy se hanáckému celku stejně nevydařilo. Na kontě Prostějova dál zůstává jediná výhra nad Přerovem. „Moc jsem si před sezonou přála, abychom hrály o nejlepší umístění. Je mi to líto, ale bohužel to tuhle sezonu moc reálně nevidím. To ale neznamená, že se o to nebudeme alespoň snažit,“ konstatuje Kopáčová.

Výhodou je, že se její tým v dalším průběhu sezony utká s papírově lehčími soupeři.

Zahraničí je lákadlo

Volejbalistka původem z jižních Čech, která se na Hanou přesunula přes Královo Pole, je tradičně bodovou tahounkou VK Prostějov. Ve dvaadvaceti letech je bez diskuze klíčovou postavou extraligového družstva.

„Moje role v týmu? Beru ji jako příležitost, abych se mohla dál vyvíjet dál. Může mi to pomoci v kariéře,“ věří Gabriela Kopáčová.

I když zatím nezaznamenala lukrativní nabídku, která by ji zaujala, jejím snem je angažmá v některé z prestižních volejbalových soutěží. „Chtěla bych hrát v zahraničí a patřit mezi nejlepší. Postupně se o to snažím,“ vypráví.

Blýsknout se bude chtít v nadcházejícím v Challenge Cupu.

Tým se již vydal na dlouhou noční cestu autobusem do Transylvánie, ve městě Blaj jej čeká pobyt v uzavřené bublině a velká bitva ve čtvrtfinále Vyzývacího poháru.

Spacák s sebou

„Cesta bude náročná, proto si s sebou beru spacák,“ říkala před odjezdem Gabriela Kopáčová. Její tým má ale štěstí a nemusí už o den dřív absolvovat osmifinále proti FC Porto, které ze soutěže odstoupilo. „Takhle snadná výhra asi každého potěší,“ směje se prostějovská volejbalistka. „Ale z druhé strany před námi stojí zase jiný velmi kvalitní soupeř.“

Prostějov totiž ve čtvrtek od 16 hodin narazí na lepšího z druhé osmifinálové dvojice Alba Blaj – Sanaya La Laguna. Všeobecně se očekává, že to bude domácí rumunský celek, žhavý favorit i na postup do semifinále.

„Očekáváme kvalitní volejbal a těžký zápas, ve kterém se budeme rvát. Pochopitelně budeme chtít přivést vítězství. Pokud se to nepovede, budou to pro nás další cenné zkušenosti,“ dodává Gabriela Kopáčová.