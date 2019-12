Talent slovenského volejbalu si přesun ze Slávie UK Bratislava do Prostějova pochvaluje.

„Nechci říkat, že naše liga je nějak slabá, ale je slabší než česká. Tady jsou vyrovnanější družstva, je nás šest sedm týmů, které se nějak bijeme. Na Slovensku je to spíš o dvou třech družstvech, které bojují o nejvyšší příčky. Tady je to vyrovnanější a hraje se i víc zápasů,“ porovnává Fričová nejvyšší soutěže v obou zemích.

Ve svém novém působišti se stejně jako její spoluhráčky může pyšnit fantastickou bilancí – šest vítězných domácích zápasů bez ztráty jediného setu.

„Na domácí palubovce se cítíme lépe, můžeme se spolehnout i na fanoušky a celá ta atmosféra je pro nás příznivější než pro soupeře,“ hledá příčiny skvělých výkonů na domácí půdě.

Důležitá je podpora ze strany publika a prostějovská atmosféra se od startu sezony zvedla. Může za to právě otec Karolíny Fričové, který na tribuně vytvořil hlučný volejbalový fanklub.

„Tatino je vždy a všude se mnou a povzbuzuje. Dokonce říkal, že ta hala takhle dosud nikdy nepovzbuzovala. Jsem ráda, že přišel tenhle impuls i od rodičů a že lidi chodí a povzbuzují během zápasů,“ usmívá se Fričová.

Devatenáctiletá hráčka vstoupila do klubu, který hrál dlouhá léta Ligu mistryň.

„Je vidět, že klub fungoval na velmi profesionální úrovni. Je to pro mě změna oproti bratislavské Slávii,“ přiznává.

I když už rozpočet VK Prostějov není na tak vysoké úrovni, Fričová rozhodně nelituje.

„Teď mám školu v Brně, takže jsem ráda, že mě Prostějov dokáže uvolňovat z některých tréninků. Kdyby to v klubu fungovalo na tak vysoké úrovni, jako to bylo v minulosti, tak by se mi to zřejmě nedařilo tak dobře skloubit se školou,“ uvažuje Fričová.

Prostějov se po venkovní výhře v Přerově posunul na třetí místo tabulky.

„Chceme se dostat co nejvýš a porážet těžké soupeře. Už i kvůli fanouškům, abychom jim ukázaly, že umíme hrát volejbal, aby je to bavilo a stále na nás chodili,“ říká jasný cíl Fričová.

Ta víkendový zápas neabsolvovala kvůli nemoci a v ohrožení je i její středeční start v utkání CEV Cupu v belgickém Beverenu.