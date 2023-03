Oba týmy měly na začátku této sezóny medailové ambice a mají je pořád, ale pro jeden z nich skončí aktuální ročník velkým zklamáním. Volejbalistky VK Prostějov a UP Olomouc se totiž střetnou ve vzájemné čtvrtfinálové sérii Uniqa extraligy, jež odstartuje úvodním duelem v sobotu 25. března od 17 hodin v hale Národního sportovního centra.

Volejbal: Prostějov - Olomouc | Foto: Jan Steiner

„Proti Olomouci máme v probíhající sezóně o něco horší vzájemnou bilanci, stejně jako loni. Na druhou stranu ale jdeme do play-off z lepší výchozí pozice a máme tak výhodu otevřít sérii doma. Tyhle věci z dlouhodobé části se však teď víceméně mažou. Čtvrtfinále začíná od nuly a rozhodne lepší momentální forma. Věříme, že ji budeme mít my a i s podporou našich věrných fanoušků to nakonec dotáhneme až k postupu,“ řekl legendární prostějovský lodivod Miroslav Čada.

Jeho svěřenkyním nevyšel podle představ závěr extraligové nadstavby, kde čtyřmi prohrami z posledních pěti zápasů opustily dosavadní první místo. Olomoučankám se pak nevydařila celá druhá polovina dlouhodobé fáze. Bude se tak jednat v podstatě o souboj v tom, kdo se dokáže zvednout a pořádně zabrat.

I Olomouc má co nabídnout

Úřadující mistryně republiky z Prostějova obsadily po dlouhodobé části elitní tuzemské soutěže třetí místo s bilancí 16-5-3-6 při skóre setů 72:43 a s 61 získanými body, zatímco jejich olomoucké rivalky byly až šesté s 50 body, bilancí 14-4-0-12 a skóre 58:52.

Vysokoškolačky se chystají na derby play-off. Byly i ve vazbě

Co se pak týče výsledků v Českém poháru, vypadly Prostějovanky už ve čtvrtfinále s překvapením z Ostravy. Vysokoškolačky se pak oproti tomu probojovaly až do finálního Final Four konaného v Teplicích, kde však po prohrách s Královým Polem a pražským Olympem musely polknout hořkou slinu a odvézt si domů pouze pytel brambor.

Současný výběr hlavního trenéra Martina Hrocha se může pochlubit hned několika výbornými hráčkami. Na nahrávce se střídají Brazilka Anu Galvao s Veronikou Tinklovou, na bloku nastupují Ukrajinka Viktoriia Mostsitska, Slovenka Katarína Körmendyová a Ema Kneiflová, na smeči pak další Slovenky Lucia Herdová a Zuzana Šepelová a dále Adéla Borovcová s Anetou Weidenthalerovou. Na univerzálu se protáčejí další dvě zahraniční akvizice, kterými jsou Milana Rajlič ze Srbska, Barbara Dapič z Chorvatska a libero obhospodařuje Tereza Slavíková.

„Poslední týdny ukázaly, že příchod Barbary Đapić a úspěšná integrace Anety Weidenthalerové přinesly konkurenci i zkvalitnění tréninkových jednotek. Prostředí vnímám pozitivně, zároveň je také znát gradace koncentrace před koncem sezony," říká před ostře sledovanou sérií natěšený olomoucký lodivod.

Kam za sportem? Startuje krajský přebor i play-off volejbalistek

Výjezd zdarma

Prostějovské publikum se na domácí zápasy může těšit už zítra od 17 hodin a dále pak v pátek 31. března taktéž od pěti odpoledne. Případné páté utkání by se také odehrálo v Prostějově, a to ve čtvrtek 6. dubna od 18 hodin.

Klub pak na své příznivce myslí, i co se týče venkovních utkání. Na oba zápasy totiž vypisuje zdarma autobusový výjezd. Fanoušci si tak zaplatí pouze za samotný vstup.

Zápasy v sérii:



1. utkání: sobota 25. března (17.00, Prostějov)

2. utkání: úterý 28. března (18.00, Olomouc)

3. utkání: pátek 31. března (17.00, Prostějov)

případné 4. utkání: pondělí 3. dubna (18.00, Olomouc)

případné 5. utkání: čtvrtek 6. dubna (18.00, Prostějov)