Volejbalistky Prostějova ladily formu na sobotní restart UNIQA extraligy, který je čeká v Králově Poli. „Jak jsme nachystaní, to ukáže až samotný start ligy. Ale čas jsme využili v maximální míře,“ pochvaloval si trenér VK Prostějov Lubomír Petráš.

Probíhala příprava v rámci možností dle vašich představ?

My jsme čas využili v maximální míře, protože když jsme museli být venku, tak jsme to i přes špatné počasí zvládali a udržovali aspoň kondičku. Teď jsme zhruba dva týdny na balonech, už jsme hráli i nějakou přípravu, i když jen tréninkově. Předpokládám, že nejen my, ale i ostatní družstva využijí začátek ligy k tomu, aby se rozehrála a postupně se do toho dostala. Až samotný start ligy ukáže, které družstvo na tom jak bude.

Byl pro hráčky velký problém, vydržet tak dlouho bez míče?

Když z toho vypadnou mladé hráčky, tak se do toho hůř dostávají. Ty zkušenější, které už mají za sebou odboucháno víc sezon, tak se do toho dostávají rychleji a stačí jim udržovat se v kondici. Cekově se dá říct, že to bylo nepříjemné, protože jsme byli v podstatě měsíc bez balonu.

K venkovnímu tréninku na antuce jste se neodhodlali?

Měli jsme párkrát našlápnuto, že bychom šli na antuku, ale vždycky buď pršelo, nebo bylo tak chladno, že se to moc nedalo. Bylo počasí spíš na běhání, přece jen s balonem je to těžší.

Čtyři hráčky, Klára Dvořáčková, Gabriela Kopáčová, Michaela Jurčíková a Adéla Stavinohová, byly na reprezentačním kempu a do přípravy se zapojily později. Byla to komplikace?

Využili jsme toho, že reprezentace umožnila některým hráčkám trénovat v zahraničí, takže jsme je tam poslali. Jenže v době, kdy tam šly, tak přišlo uvolnění a mohli jsme trénovat i doma v hale. Ale už jsme to nechali tak a začátek jsme byli bez nich. Byly na balonech, to bylo důležité, a pak se k nám připojily. Nebyl to až takový problém.

Máte za sebou tréninkové zápasy proti Olomouci. Jak vznikla tato spolupráce?

Všechna družstva hledala v tomto krátkém období nějaký sparing. Já jsem mluvil i s Ostravou a s Frýdkem, ale nakonec jsme se dohodli s Olomoucí. Přece jen jsme nejblíž a vyhovovalo to oběma stranám.

Jste spokojen s tréninkovými zápasy, které proběhly v sobotu a ve středu?

Relativně ano, pro nás bylo důležité, že jsme mohli hrát o body, i když v sobotu to byla spíš taková řízená hra. Bylo to 2:2, hrály se tie-breaky. Ve středu jsme prohráli 0:4. Ukázala se převaha Olomouce, tento rok má dobré družstvo.

I když ho během neplánované pauzy zeštíhlili o tři hráčky?

Zredukovali to, ale tu šestku si nechali a ta je velice dobře poskládaná.

U vás změny neproběhly?

V podstatě ne, je nás jedenáct. Jedině Lenka Knorová z toho vypadla úplně, rozhodla se, že ukončí kariéru.

Jaké byly příčiny?

Měla od začátku sezony zdravotní problémy. V přípravě byla vlastně jen dva týdny, táhlo se to s ní a nakonec se rozhodla, že to nemá smysl řešit, že zdraví je jí přednější a že se musí dát hlavně do pořádku. Tak ukončila volejbal.

Co očekáváte od prvního zápasu proti KP Brno? Půjde spíš o sehrávání se, nebo o výsledek?

Půjde o obojí, každý chce vyhrát, i když nevíme, v jaké fázi bude forma. Já věřím tomu, že už nebudou v lize žádné komplikace a že se všechno ukáže až v play-off.

Nahuštěnější program základní části vám nyní vadit nebude?

Je to nastavené tak, že by se měla hrát dvě utkání po sobě. Tedy ještě kromě víkendového prvního kola. Trochu to naruší evropský pohár a hledají se termíny, aby to týmům vycházelo. Snad se to nějak zvládne.

S kartami před každým zápasem může zamíchat povinné testování. Kdy váš čeká?

Jdeme ve čtvrtek večer, v pátek ráno budeme znát výsledky a v sobotu se hraje. Je to nastavené tak, aby to vyšlo na 48 hodin, které máme povoleny. Až se budou hrát dva zápasy po sobě, bude se to řešit tak, že se půjde na testy až den před zápasem, aby to vyšlo na obě utkání.