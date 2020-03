Basketbalisté Olomoucka se na dvě utkání nadstavbové skupiny přesunuli z Prostějova a ve svém dočasném útočišti před bouřlivou kulisou chtěli konečně zdolat druhý tým tabulky. Hanáckému výběru ale po výborném závěru první desetiminutovky fatálně utekl začátek druhé čtvrtiny.

„Zpočátku to bylo jak na žákovské lize, ztráty na obou stranách. Kluci se v neznámém prostředí těžko orientovali, vypadalo to, jako bychom točili film Rychle a zběsile – balon si na obou stranách dělal, co chtěl,“ glosoval opavský trenér Petr Czudek.

Jeho tým si do šatny nesl jedenáctibodový náskok.

„Neměli jsme dnes nárok na vítězství. U nás byla vidět obrovská nesehranost v obraně i v útoku, na to bude potřeba čas, ale my jej nemáme,“ konstatoval kouč Olomoucka Predrag Benáček.

Domácí sice po změně stran dotahovali, chybami ale sami vrátili Opavě luxusní náskok. Slezané, kteří vystřelili 32 trojkových pokusů (12 úspěšných), si v závěru došli pro jasnou výhru o 16 bodů.

„Olomoucko má spoustu nových hráčů a než to sedne v obraně i v útoku, bude to chvilku trvat. My jsme toho využili, zvládli jsme druhou a čtvrtou čtvrtinu a zaslouže jsme vyhráli. Eliminovali jsme Lukáše Palyzu, který většinou je proti nám k nezastižení. Jediný, kdo nám dělal problémy, byl Franta Váňa, který odehrál super zápas. Ale byl na to sám,“ hodnotil Czudek.

Vyhlášený trojkař v dresu Olomoucka nasázel dvaadvacet bodů, na týmový úspěch to ale nestačilo.

„Chtěli jsme napravit minulou prohru v Pardubicích, ale bohužel to nevyšlo. Měli jsme hrozbě moc děr v obraně a v útoku jsme byli často zmatení. Sedmdesát bodů je pro nás podprůměr,“ smutnil Váňa.

Z tria amerických nováčků v dresu Olomoucka předvedl nejlepší výkon dvanáctibodový KJ Arrington. Především v obranné fázi byla na domácích vidět nesehranost.

„Nemůžeme spoléhat, že to přijde časem. Čas nám utíká a v sobotu hrajeme další zápas,“ poukázal Benáček na další velký šlágr v Čajkaréně, kam přijede mistrovský Nymburk.

BK Olomoucko – BK Opava 70:86 (20:20, 34:45, 50:62)

Body: Váňa 21, Arrington 12, Palyza 8, Josipović a Shelton 6, Sehnal 5, Dedek a Norwa 4, Goga a Rose Jr. 2 - Klečka 22, Švandrlík 17, Bujnoch a Dragoun 13, Kvapil 8, Zbránek 5, Slavík a Šiřina 4. Rozhodčí: Blahout, Kec, Jeřáb. TH: 11/9:11/8. Trojky: 7:12. Doskoky: 31:46. Fauly: 19:17. Diváci: 330.