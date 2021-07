Šikovný, 180 centimetrů vysoký basketbalista v nejlepším týmu soutěže odehrál šestnáct utkání, větší minutáž by měl dostat právě v Olomouci.

„Je to šikovný a mladý hráč, ročník 2000. V poslední sezoně naznačil svůj potenciál,“ uvedl pro klubový web BK Olomoucko sportovní manažer Michal Pekárek.

„U nás jistě dostane více prostoru. I to byl klíčový faktor toho, že jednání s hráčem a jeho agentem nakonec dopadlo úspěšně,“ potvrdil.

Jak by sám sebe popsal hráč, který na drese nosil netradiční číslo nula? „Energie, bojovnost a obrana. Za to mě trenéři chválí. Nejsem extra střelec, nikdy jsem nebyl. Musím hodně nastřílet, abych dával to, co talentovaní hráči. Na tom chci zapracovat,“ prohlásil Jirák mimo jiné v podcastu pro TvTsport.

„Další sezona bude stěžejní. Potřebuji se vyhrát a zamakat na sobě,“ uvědomuje si odchovanec plzeňského basketbalu.

Nyní je tedy součástí nově se formujícího týmu, který se z Prostějova přestěhoval do Olomouce.

„Těším se hrozně moc. Nabídli mi fajn pozici druhého rozehrávače. Líbil jsem se novému trenérovi i vedení. Doufám, že nezklamu a ukážu, že na soutěž mám a pomůžu jim nahoru,“ přál by si Rostislav Jirák.

„Je tam hodně mladých hráčů, což si myslím, že bude klapat. Když budeme hodně chtít, skvělý trenér nás dobře povede, věřím, že výsledky přijdou,“ věří.

Příprava BK Olomoucko má odstartovat 1. srpna.