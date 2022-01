"Když mi bylo čtrnáct, šel jsem se podívat na trénink do tělocvičny DTJ v Krasicích. Hned napoprvé mě to chytlo a od té doby trénuji a boxuji. Byl jsem i na mezinárodním turnaji, kde se mi podařilo porazit reprezentanta Maďarska," ohlíží se za svými začátky Marek Bilinský, jenž byl několik sezon i oporou extraligového týmu DTJ Prostějov. "Mám okolo padesáti zápasů v boxerském ringu, zkusil jsem i K1, kde mám tři vítězství ze čtyř duelů. Baví mě ale trénink a předávání zkušeností," dodává trenér.

Jsme výborná parta a držíme spolu

Vlastní zázemí naskýtá další možnosti.

"Být trenérem bylo mým snem. Udělal jsem si licenci a po třech letech získal náš klub Box Street Fight Prostějov i vlastní zázemí," říká Bilinský a dodává: "Trénujeme třikrát týdně a je nás okolo pětadvaceti. Od malých dětí, přes náctileté až po dospělé. Jsme výborná parta a držíme spolu."

Medaile z republiky

"Největším úspěchem našeho mladého klubu je bronzová medaile z mistrovství republiky, pro našeho čtrnáctiletého borce. S tím, že jsme získali vlastní zázemí věřím, že na sebe další úspěchy nedají dlouho čekat. Domlouvám klukům zápasy na galavečerech, kde se mohou ukázat. Chtěli bychom se zúčastnit i oblastní ligy," předpokládá růst výkonnosti kouč a pokračuje: "Hodně jim určitě pomůže i společný trénink s Václavem Pejsarem a Pavlem Albrechtem, profesionálními boxery, kteří přijali naše pozvání."

V Zátiší létaly novoroční šipky, přijeli hráči z celé Moravy. Takto to vypadalo

Talentům předávali zkušenosti profíci

"Rád jsem přijal pozvání do Prostějova, který je tradiční boxerskou baštou. Domlouvali jsme se s Mirkem už rok a půl, vždycky nám to zhatil covid, konečně jsem ale tady," usmíval se Václav Pejsar, profesionální boxer těžké váhy a pokračoval: "Mám nachystaný trénink, jsem připravený poradit, odpovědět klukům na jakékoliv otázky týkající se boxu." Trénink byl opravdu výživný, oba hvězdní hosté se mezi prostějovskými nadějemi cítili jako ryby ve vodě. "Frekvence rychlejší, ustupuj nebo ji schytáš," hecoval svého protivníka při sparování Albrecht a obdobně motivoval nadšené žáky i jeho o dvě hlavy vyšší kolega.

Místní nádraží? Bude chátrat další dva roky. Chce jej město, zájem má i milionář

Dveře dalším zájemcům jsou otevřené

"Vedu kluky ke sportu a slušnosti. Je to lepší, než se poflakovat v parku a dělat bordel. Každý musí mít motivaci a chtít, pak to jde. Stačí mít vlastní sportovní oblečení, rukavice, bandáže a chránič na zuby," zve na Vápenici Mirek Bilinský, který děkuje za podporu paní Khailové ze Státního zdravotního ústavu a představitelům místní ODS v čele s paní Sokolovou. "Obě instituce náš klub finančně podporují a jsme za to vděční," uzavírá trenér Box Street Fight Prostějov.