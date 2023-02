„Trénujeme již druhým rokem v Prostějově na Vápenici. Začali jsme od nuly, nikdo nevěřil že se mi něco takového povede vůbec rozjet. V Prostějově totiž nikdy nic podobného nebylo a ani není. Ze začátku se nám každý smál a nevěřil, teď máme plnou tělocvičnu, jezdíme na zápasy, galavečery po celé republice a do jinýc klubů na tréninky," popisuje cestu od nuly na vrchol zakladatel a hlavní trenér Miroslav Bilinský.

A tato zarputilost a zapálenost pro věc přináší i další ovoce. Výsledky jsou totiž vidět a nejedná se určitě o vůbec nic zanedbatelného. „Podařilo se mi dostat čtrnáctiletého kluka na mistrovství republiky, kde získal třetí místo," říká.

To ale není vše. Bilinský se svými kolegy se snaží ze všech sil o to, aby se zrovna jejich klub co nejvíce odlišil od těch ostatních a na tréninky i odborné semináře zve pravidelně profesionální zápasníky.

„Chci, aby mí svěřenci viděli a zažili i něco jiného. Dělám a budu pro ně dělat vždy všechno, co jen budu moct. Mé pozvání už přijala taková jména, jako jsou Václav Pejsar, Miroslav Serban, Honza Bauer, Pavel Polakovič nebo Pavel Albrecht," vyjmenovává a uzavírá.

Tréninky ve Street fight Prostějov probíhají v Domě dětí a mládeže na adrese Vápenice 9 vždy ve středu mezi 17 a 18.30, v pátek mezi 16.30 a 18 hodinami a také v neděli od 17 do 18.30 hodin.