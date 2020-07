Liberecké kurty dle svých slov nemá rád, poslední dva roky na nich však fantasticky září. Prostějovský tenisový matador Jaroslav Pospíšil si v pátek vybojoval postup do semifinále turnaje Svijany Open.

Jaroslav Pospíšil | Foto: Deník / Jan Pořízek

Jaroslav Pospíšil v Liberci zazářil už loni. V osmatřiceti překvapil postupem přes Wanga a Gaia do osmifinále silně obsazeného challengeru. Letos na akci Českého tenisového svazu Trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta zvládl postoupit z kvalifikace dokonce až do semifinále.