Třetí finále? Boj s velkým B! Prostějovanky ale ještě titul neslaví

Úvodní set byl vyrovnaný pouze do stavu 12:10. Pak ale přišla na servis Brazilka Raquell Löff da Silva a Hanačky uhrály šest bodů v řadě. Díky tomu si vybudovaly rozhodující náskok, který už i přes snahu domácích hráček nepustily. Konečné skóre tak mělo podobu 19:25.

V druhém setu už to ale byla jiná písnička. Brňanky zlepšily jak servis, tak obranu a od začátku se to začalo promítat i do skóre. Netrvalo dlouho, a na světelné tabuli svítil stav 12:5. A postupem času přišly i prostějovské chyby, které skóre na královopolské straně navyšovaly ještě více. Výsledek 25:15 mluví sám za sebe.

Třetí dějství se dlouho neslo v duchu přetahované o každý jeden bodík. V tomto houpačkovém rytmu hra dospěla až do koncovky, kde si první setbol vybojovaly Prostějovanky v poměru 24:23. Brněnské hráčky ale dokázaly srovnat, a tak se pokračovalo. Moc dlouho už ale ne, protože hned ten druhý svěřenkyním Miroslava Čady vyšel a zvítězily 26:24.

Ve čtvrtém setu se již na začátku dostaly Hanačky do vyššího vedení, které se jim i přes enormní snahu domácích hráček podařilo konstantně udržovat. Tedy pouze do začátku koncovky, ve které se brněnské úsilí začalo úročit a pomocí sedmi bodů v řadě otočily ze 16:19 na 23:19. Konečný stav pak zněl 25:20 a šlo se do tie-breaku.

A i v něm to byl ze začátku boj. Za stavu 4:4 se pak ale na podání postavila Bukovská, uhrála čtyři body a nasměřovala domácí k prodloužení série. A když pak další čtyři body uhrála i Kamasová, začal se tento scénář skutečně zhmotňovat. Domácí vyhráli zkrácený set v poměru 15:8.

„Vedli jsme ve třetím setu 19:16, ale pak se to zlomilo. Soupeřkám začal vycházet hodně riskantní servis a díky tomu převzaly iniciativu v útoku. My jsme naopak ubrali a zaslouženě prohráli. Brno bylo jednoduše lepší," okomentoval zlomový moment zápasu Čada.

„Myslím si, že to nebylo v hlavách. Domácí hráčky dobře servírovaly, padalo jim to tam a my jsme pak měli problémy se prosadit v útoku. Brno se pak dostalo do vedení a konec byl už jednoznačný," uzavřel zkušený volejbalový kouč.

VK KP Brno - VK Prostějov 3:2 (-19, 15, -24, 20, 8)

Stav série: 1:2.

Rozhodčí: Rychlík, Možnár.

Diváci: 1130.

Královo Pole: Koulisiani, Judlová, Jelínková, Pelikánová, Pavlicová, Veselá, Pavlíková, Kuníková, Moreno, Hrušecká, Bukovská, Kamasová. Libera: Digrinová, Šmardová. Trenér: Richard Wiesner.

Prostějov: Dvořáčková, Faltínová, Bajusz, Loff Da Silva, Šunderlíková, Kožoušková, Kvapilová, Fricová, Meidlová, Beránková, Smolková. Libero: Stavinohová. Trenér: Miroslav Čada.